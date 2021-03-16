Рубрика | Украина

АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування щодо запасів вугілля на ТЕС

Обновлено: Март 16, 2021. Тэги: , , , ,

АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування щодо запасів вугілля на ТЕС

З метою здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на окремих сегментах ринку електричної енергії, та з метою встановлення дійсних обставин, які спричинили зменшення гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування сукупності фактів обмеження постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах тощо.

Про це пише пресслужба АМКУ.

 «АМКУ з власної ініціативи розслідує питання, пов’язане зі зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, і з’ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення тощо», — йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що в  останні тижні до Антимонопольного комітету України надходять звернення від побутових споживачів електроенергії та громадських організацій «щодо дій групи компаній «ДТЕК», які полягають в обмеженні постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах, виході генеруючих потужностей в позапланові аварійні зупинки, що призвело до створення дефіциту на ринку електроенергії».
Але, зауважують у пресслужбі, подання побутовими споживачами згаданих заяв до АМКУ, які не відповідають встановленим формам не можуть бути розглянутими Комітетом. Однак, АМКУ з власної ініціативи розслідує питання, пов’язане зі зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, і з’ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення тощо.Раніше «Термінал» писав, Антимонопольний комітет України найближчим часом вивчить обгрунтованість і прозорість тарифів на розподіл газу і в разі виявлення порушень зобов’яже регулятора — НКРЕКП — виправити ситуацію.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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