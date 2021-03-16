АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування щодо запасів вугілля на ТЕС
Обновлено: Март 16, 2021. Тэги: АМКУ, вугілля, ДТЭК, запаси вугілля, ТЭС
З метою здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на окремих сегментах ринку електричної енергії, та з метою встановлення дійсних обставин, які спричинили зменшення гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування сукупності фактів обмеження постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах тощо.
Про це пише пресслужба АМКУ.
«АМКУ з власної ініціативи розслідує питання, пов’язане зі зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, і з’ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення тощо», — йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що в останні тижні до Антимонопольного комітету України надходять звернення від побутових споживачів електроенергії та громадських організацій «щодо дій групи компаній «ДТЕК», які полягають в обмеженні постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах, виході генеруючих потужностей в позапланові аварійні зупинки, що призвело до створення дефіциту на ринку електроенергії».
Але, зауважують у пресслужбі, подання побутовими споживачами згаданих заяв до АМКУ, які не відповідають встановленим формам не можуть бути розглянутими Комітетом. Однак, АМКУ з власної ініціативи розслідує питання, пов’язане зі зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, і з’ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення тощо.Раніше «Термінал» писав
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