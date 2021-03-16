На ЗАЕС відключили для ремонту енергоблок №3

Енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми й виведено в середній планово-попереджувальний ремонт.
Про це пише пресслужба компанії.
«Зараз в роботі знаходяться 4 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3 990 МВт. На енергоблоці №1 йде 53 доба планового середнього ремонту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на ЗАЕС на три місяці відключили перший енергоблок.
«Термінал» писав, 23 січня 2021 року о 00:03 згідно з поданою заявкою енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Ремонт розрахований на 99 календарних діб та виконуватиметься відповідно до графіка ремонтів енергоблоків АЕС України.