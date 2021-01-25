На ЗАЕС на три місяці відключили перший енергоблок

Обновлено: Январь 25, 2021. Тэги: , ,

На ЗАЕС на три місяці відключили перший енергоблок

23 січня 2021 року о 00:03 згідно з поданою заявкою енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Ремонт розрахований на 99 календарних діб та виконуватиметься відповідно до графіка ремонтів енергоблоків АЕС України, пише пресслужба Енергатому.

В роботі перебувають 5 енергоблоків Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 5050 МВт.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Нагадаємо, раніше, а саме 22 січня 2021 року о 00:03 згідно з узгодженою заявкою відключено від енергомережі енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України. Під час ремонту проводитимуться як регламенті роботи, так і низка понадрегламентних робіт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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