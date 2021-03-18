Укртатнафта: Припинення постачання російських нафтопродуктів не викличе дефіциту 

ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що припинення постачання російських нафтопродуктів з 01.04.2021 року, про що наголосила група компаній-імпортерів, не викличе дефіциту та росту цін на ринку України.

Про це пише пресслужба Укртатнафти.

Враховуючи, що частка постачання саме цих компаній минулого року становила менш ніж 30% споживання, ринок має можливості бути збалансованим шляхом збільшення внутрішнього виробництва та імпорту з інших напрямків, в тому числі використовуючи морські постачання танкерами.

ПАТ «Укртатнафта», на даний час, має у своєму розпорядженні залишки нафтової сировини на терміналі в Одесі в обсязі двох танкерів, що дає можливість оперативно реагувати у разі виникнення дефіциту на ринку, та має технічні можливості збільшити завантаження технологічних установок та додатково виробити 120 тис. тонн нафтопродуктів на місяць.