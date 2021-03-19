Вітренко заявляє, що завдяки Green Deal може бути створено 500 тис. робочих місць

Завдяки впровадженню Green Deal в Україні може бути створено 0,5 млн робочих місць.

Так вважає т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, пише Енергореформа.

«Україна має величезний потенціал розвитку завдяки Green Deal. Ми можемо створити 0,5 млн робочих місць завдяки» зеленому «курсу. Це перехід до» зеленої «економіки, це трансформація країни», — сказав він під час четвертого німецько-українського бізнес-форуму.

При цьому Вітренко відзначив наявність великого потенціалу виробництва «зеленої» енергії й підвищення рівня енергоефективності, а також можливості «стати партнером Європи на десятиліття з експорту» зеленого «водню».

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