Парламент планує випустити ОВДП на 25 млрд грн для розрахунків з «зеленими»

Законопроєкт №5041 передбачає внесення змін до закону про держбюджет-2021, де пропонується фінансово підтримати ДП «Гарантований покупець» для розрахунків з виробниками «зеленої» електроенергії коштом випуску облігацій внутрішньої держпозики на суму 25,014 млрд грн.

Текст законопроєкту оприлюднений на сайті Верховної Ради 9 лютого.

Згідно з документом, ОВДП з п’ятирічним терміном обігу пропонується випустити для погашення 60% боргу «ГарПока» перед ВДЕ-генерацією станом на 1 серпня 2020 року в сумі 13,46 млрд грн, забезпечення своєчасної та повної оплати «зеленої» електроенергії у 2021 році в розмірі 11,55 млрд грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зобов’язання уряду щодо погашення 60% сформованого на 1 серпня 2020 року боргу перед ВДЕ-генерацією (загальна сума боргу на цю дату вказується в розмірі 22,4 млрд грн), а також своєчасні розрахунки за товарну продукцію передбачені меморандумом з інвесторами й прийнятим на його виконання законом №810-IX про умови підтримки «зеленої» енергетики.

Відповідно до закону, яким внесено зміни до інших профільних законів, Кабінет міністрів передбачає в держбюджеті витрати на оплату виробленої з ВДЕ е/е в розмірі не менше 20% від прогнозного її виробітку, розрахунки якого надаються НКРЕКП.

За її даними, наведеними в пояснювальній записці, у 2021 році прогнозний обсяг вироблення «зеленої» електроенергії досягне 15 575 млн кВт-год, що з урахуванням середньозваженого тарифу в 3708 грн/МВт-год складе 57,752 млрд грн, 20% від цієї суми – 11,55 млрд грн.

«Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» повністю розрахувалось за «зелену» електроенергію вироблену в останньому місяці 2020 року.