Нафтогаз викрив схему розкрадання газу на Полтавщині

Підрозділи безпеки Групи Нафтогаз разом з Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили та попередили злочинну діяльність групи осіб, які займалися крадіжками газу з продуктопроводу готової продукції дивізіону «Нафта».

Зловмисників вдалося затримати під час огляду території поблизу Яблунівського відділення переробки газоконденсату Управління з переробки газу та газового конденсату АТ «Укргазвидобування» на Полтавщині, пише пресслужба НАК.

«На місці події було знайдено знаряддя вчинення злочину: помпи, шланги, акумулятори, ключі, мобільні телефони та інше. Також затримано автомобіль із ємністю для накопичення викраденого газу», — йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Наразі попереджено новий спосіб розкрадання газу з об’єкту Групи Нафтогаз, а саме продуктопроводу готової продукції, при якому створюються реальні умови для можливого виникнення надзвичайних ситуацій з тяжкими наслідками (вибухи, пожежі, забруднення навколишнього середовища тощо) і загрози життю та здоров’ю людей», — зазначили у службі безпеки дивізіону «Нафта» Групи Нафтогаз.

«Термінал» писав, ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.