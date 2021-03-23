Нафтогаз викрив схему розкрадання газу на Полтавщині

Обновлено: Март 23, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз викрив схему розкрадання газу на Полтавщині

Підрозділи безпеки Групи Нафтогаз разом з Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили та попередили злочинну діяльність групи осіб, які займалися крадіжками газу з продуктопроводу готової продукції дивізіону «Нафта».

Зловмисників вдалося затримати під час огляду території поблизу Яблунівського відділення переробки газоконденсату Управління з переробки газу та газового конденсату АТ «Укргазвидобування» на Полтавщині, пише пресслужба НАК.

«На місці події було знайдено знаряддя вчинення злочину: помпи, шланги, акумулятори, ключі, мобільні телефони та інше. Також затримано автомобіль із ємністю для накопичення викраденого газу», — йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Наразі попереджено новий спосіб розкрадання газу з об’єкту Групи Нафтогаз, а саме продуктопроводу готової продукції, при якому створюються реальні умови для можливого виникнення надзвичайних ситуацій з тяжкими наслідками (вибухи, пожежі, забруднення навколишнього середовища тощо) і загрози життю та здоров’ю людей», — зазначили у службі безпеки дивізіону «Нафта» Групи Нафтогаз.

«Термінал» писав, ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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