З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах — Нафтогаз

Ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Відкритий ринок газу та цінова конкуренція між постачальниками ― це значні переваги для всіх його учасників. У побутових споживачів є можливість економити на газових платіжках, обравши постачальника із вигідними цінами. Ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. У результаті переходу клієнтів до постачальника з вигіднішими цінами державні видатки на оплату субсидій зменшуються, тобто держава платить меншу ціну за газ компаніям, які надають комунальні послуги пільговим категоріям населення», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Нафтогазу нагадали, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб.м, проте ГК «Нафтогаз України» як ціновий лідер встановила для споживачів кращу ціну на газ.

«У січні, лютому та березні, вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну і складає 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться (у грудні, наприклад, ГК «Нафтогаз України» пропонувала своїм клієнтам до 40% вигідніші ціни)», — зауважили в компанії.

Нагадаємо, ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).