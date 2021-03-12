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З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах — Нафтогаз

Обновлено: Март 12, 2021. Тэги: , ,

З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах — Нафтогаз

Ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Відкритий ринок газу та цінова конкуренція між постачальниками ― це значні переваги для всіх його учасників. У побутових споживачів є можливість економити на газових платіжках, обравши постачальника із вигідними цінами. Ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. У результаті переходу клієнтів до постачальника з вигіднішими цінами державні видатки на оплату субсидій зменшуються, тобто держава платить меншу ціну за газ компаніям, які надають комунальні послуги пільговим категоріям населення», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Нафтогазу нагадали, що з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становить 6,99 грн/куб.м,  проте ГК «Нафтогаз України» як ціновий лідер встановила для споживачів кращу ціну на газ.
«У січні, лютому та березні, вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну і складає 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться (у грудні, наприклад, ГК «Нафтогаз України» пропонувала своїм клієнтам до 40% вигідніші ціни)», — зауважили в компанії.

Нагадаємо, ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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