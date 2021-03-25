Кабмін направив виділив близько майже 1,4 млрд грн на безпеку ЧАЕС

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: , ,

Кабмін направив виділив близько майже 1,4 млрд грн на безпеку ЧАЕС

Кабінет міністрів України виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Про це пише пресслужба  уряду .

«Кабмін виділив 1 364 876,2 тис. грн на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта «Укриття» і визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», — йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення уряду, на підтримку в безпечному стані 3 енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та існуючих сховищ радіоактивних відходів та відшкодування витрат Пенсійного фонду передбачено 666 млн грн.

На ремонт систем безпеки та обладнання, які повинні забезпечувати контроль за безпекою об’єктів, — 470 млн грн.

В Кабміні планують, що до кінця 2021 року об’єкт «Укриття» буде повністю перетворений в екологічно безпечну систему.

Читайте в «Терміналі» ще, Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС. У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року. Проєкт програми пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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