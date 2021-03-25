Кабмін направив виділив близько майже 1,4 млрд грн на безпеку ЧАЕС

Кабінет міністрів України виділив близько 1,4 млрд грн на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Про це пише пресслужба уряду .

«Кабмін виділив 1 364 876,2 тис. грн на підтримку безпечного стану енергоблоків та об’єкта «Укриття» і визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», — йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення уряду, на підтримку в безпечному стані 3 енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та існуючих сховищ радіоактивних відходів та відшкодування витрат Пенсійного фонду передбачено 666 млн грн.

На ремонт систем безпеки та обладнання, які повинні забезпечувати контроль за безпекою об’єктів, — 470 млн грн.

В Кабміні планують, що до кінця 2021 року об’єкт «Укриття» буде повністю перетворений в екологічно безпечну систему.

Читайте в «Терміналі» ще, Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС. У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року. Проєкт програми пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами.

