Cуд зобов’язав Кабмін розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів НКРЕКП

Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом ТОВ «Техноінвест» зобов’язав кабінет міністрів розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів регулятора (НКРЕКП).



Йдеться на сайті Енергореформи.

«Зобов’язати Кабінет міністрів вжити заходів щодо розгляду питання щодо звільнення членів НКРЕКП Валерія Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій і Олексія Магди або продовження терміну їх повноважень на посадах відповідно до законодавства», — зазначено в рішенні суду від 16 березня, повний текст якого підписаний 29 березня.

Позивач — «Техноінвест»звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів щодо невидачі розпорядження щодо звільнення зазначених членів НКРЕКП і зобов’язати його вжити заходів з видачі таких розпоряджень.

Свій позов компанія аргументувала тим, що згідно зі змінами до закону про НКРЕКП, які вступили в дію у 2017 році, члени регулятора призначаються указом президента до призначення членів, обраних в результаті конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

Таким чином, термін їх повноважень відповідно до указу президента закінчився 29 січня 2020 року, стверджує позивач. Разом з тим згідно зі змінами, внесеними до закону від 19 грудня 2019 року, Кабмін отримав повноваження призначати членів регулятора за результатами відкритого конкурсу або в разі відсутності кворуму, але в останньому випадку не більше ніж на три місяці.

«Техноінвест» наполягає на тому, що Кабмін повинен був після закінчення тримісячного терміну після указу президента призначити позначених осіб на посади на три місяці або звільнити їх.