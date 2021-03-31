Cуд зобов’язав Кабмін розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів НКРЕКП

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: ,

Cуд зобов’язав Кабмін розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів НКРЕКП

Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом ТОВ «Техноінвест» зобов’язав кабінет міністрів розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів регулятора (НКРЕКП).

Йдеться на сайті Енергореформи.

«Зобов’язати Кабінет міністрів вжити заходів щодо розгляду питання щодо звільнення членів НКРЕКП Валерія Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій і Олексія Магди або продовження терміну їх повноважень на посадах відповідно до законодавства», — зазначено в рішенні суду від 16 березня, повний текст якого підписаний 29 березня.
Позивач — «Техноінвест»звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів щодо невидачі розпорядження щодо звільнення зазначених членів НКРЕКП і зобов’язати його вжити заходів з видачі таких розпоряджень.
Свій позов компанія аргументувала тим, що згідно зі змінами до закону про НКРЕКП, які вступили в дію у 2017 році, члени регулятора призначаються указом президента до призначення членів, обраних в результаті конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

Таким чином, термін їх повноважень відповідно до указу президента закінчився 29 січня 2020 року, стверджує позивач. Разом з тим згідно зі змінами, внесеними до закону від 19 грудня 2019 року, Кабмін отримав повноваження призначати членів регулятора за результатами відкритого конкурсу або в разі відсутності кворуму, але в останньому випадку не більше ніж на три місяці.

«Техноінвест» наполягає на тому, що Кабмін повинен був після закінчення тримісячного терміну після указу президента призначити позначених осіб на посади на три місяці або звільнити їх.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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