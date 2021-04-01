РГК приступило до випробувань сумішей водню на побутових газових приладах на Житомирщині

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: ,

РГК приступило до випробувань сумішей водню на побутових газових приладах на Житомирщині

«Регіональна газова компанія» (РГК) спільно із Інститутом газу НАНУ приступили до випробувань різних сумішей водню на побутових газових приладах на спецполігоні в Житомирській області.

Про це йдеться в пресрелізі РГК.

Компанія проводить випробування майже на 30 наймасовіших моделей газових приладах: котлів, плит, колонок, які найчастіше використовуються в Україні.

Газові прилади пройдуть тестування водневими сумішами різної концентрації в реальних лабораторних умовах.

“В ході досліджень концентрація водню буде покроково підвищуватися – з 5% до 10%, 20%, 30% і в завершенні 50%. За допомогою приладів фахівці збирають інформацію про зміни ефективності роботи газового обладнання та викидів вуглекислого газу”, – йдеться в пресрелізф.

Директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда пріоритетом проєкту вважає гарантію безпечної роботи з новими видами енергії.

“Тому наші експерименти завжди націлені на практичне застосування, адже нам потрібно розробити технічну політику редизайну всієї газової системи для того, щоб Україна змогла використати всі сильні сторони European Green Deal», – сказав він.

Результати експериментів проходять в рамках II етапу водневого проєкту РГК. Перший етап водневого проєкту РГК розпочався ще 6 серпня на цьому ж полігоні в Житомирській області.

Тоді в ізольовану газову систему, яка по конфігурації й матеріалам є моделлю  газових мереж, був закачаний 99% водень. Потім такі ж експерименти були проведені на інших спецполігонах РГК.

В РГК вказують, що польові випробування на полігонах РГК триватимуть до середини 2022 року.

Їх результати дозволять підготувати технічну політику для модернізації газорозподільних мереж України в рамках підготовки до трансформації енергетичного сектора, повязаної з ініціативами European GreenDeal.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Європейської комісії.

«Термінал» писав, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в межах візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) та зустрівся з гендиректором агентства Франческо Ла Камерою.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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