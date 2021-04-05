У І кварталі 2021 ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 12%

ДТЕК Нафтогаз видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Зростання видобутку компанія досягла завдяки введенню в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Мачухському родовищі у другій половині 2020 року, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин фонду і впровадженню інноваційних технологій по всьомувиробничому ланцюжку», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що за 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши новий рекорд в історії приватного газовидобутку України.

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