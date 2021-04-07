У І кварталі УЕБ провела 14 аукціонів по скрапленому газу

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: , , , ,

У І кварталі УЕБ провела 14 аукціонів по скрапленому газу

У січні-березні 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено 14 аукціонів за напрямком «Скраплений газ».

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Позиції на продаж скрапленого газу зі своїх структурних підрозділів виставляло АТ «Укргазвидобування». До реалізації компанія запропонувала 66 234 тонн скрапленого газу. Продаж відбувався в умовах попередньої оплати і за умовами поставки залізниці або автотранспортом.

У січні 2021 року було проведено 3 аукціони, в лютому – 5, в березні – 6 аукціонів. Всього в торговельній системі BETS укладено 640 біржових свідоцтв: в січні 2021 року – 223 біржових свідоцтв, в лютому – 256 біржових свідоцтв, в березні – 161 біржове свідоцтво.

Всього за I квартал 2021 було реалізовано 35 340 тонн скрапленого газу на загальну суму 755 230 000 грн (з ПДВ). Ціна реалізованого скрапленого газу продовжувала тенденцію до підвищення:

  • в січні 2021 року середньозважена ціна на скраплений газ складала 18 311,33 грн за тонну;
  • в лютому – 23 231,01 грн;
  • в березні – 24 273,07 грн.

В середньому ціна реалізації скрапленого газу вища за стартову на 30%.

У порівнянні з показниками I кварталу минулого року, обсяг реалізованого скрапленого газу зменшився на 11%, але його грошовий еквівалент зріс майже в півтора раза.

Сукупна вартість проданого в BETS скрапленого газу в березні 2021 року склала на 37% менше ніж у січні. За аналізований період участь в торгах брало 72 учасники.

Більшість угод за обсягами реалізації відносилося до дрібних (до 100 тонн) з показником 89,5%, і середніх (від 100 до 500 тонн) – 10%. Великі угоди (понад 500 тонн) склали менш як 1% від загального обсягу реалізації.

«Термінал» писав, газ в ПСГ буде торгуватися у вигляді короткострокових стандартизованих продуктів в Енергетичній торговій платформі ТБ «УЕБ» в режимі двостороннього зустрічного аукціону (continuous trading).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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