УЕБ і Укртрансгазом відкрили опцію торгівлі газом в ПСГ

Газ в ПСГ буде торгуватися у вигляді короткострокових стандартизованих продуктів в Енергетичній торговій платформі ТБ «УЕБ» в режимі двостороннього зустрічного аукціону (continuous trading).

Про це пише пресслужба УЕБ.

«Торгівля буде здійснюватися в секції короткострокового ринку природного газу ТБ «УЕБ».

Брати участь у торгах можуть замовники послуг зберігання, що отримали доступ до торгів в установленому ТБ «УЕБ» порядку», — йдеться у повідомленні.

Угоди укладаються шляхом метчінгу, а їх виконання здійснюється з допомогою клірингової системи біржі, що інтегрована з системами оператора газосховищ та банку в т.ч. за рахунками ескроу.

Перед початком торгів учасники вносять гарантійні внески у розмірі 3% від вартості заявки (забезпечення підписання угод та підтвердження торгових сповіщень), а покупці вносить 100% вартості товару на свій рахунок ескроу.