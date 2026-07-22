Indian Oil скасувала завантаження 2 млн барелів іракської нафти через ризики в Ормузькій протоці

Indian Oil Corp скасувала завантаження іракської нафти з термінала Basrah Oil Terminal через зростання ризиків та атаки на судна, які проходять Ормузькою протокою.

Скасування рейсів із Басри показує, як безпекові ризики швидко впливають на графіки завантаження нафти для НПЗ.

За інформацією трьох джерел Reuters, Indian Oil Corp готувалася завантажити 2 млн барелів іракської нафти на надвеликий танкер Lila Jamnagar приблизно 23 липня. Компанія відмовилася від цього рейсу після оцінки ризиків для проходження суден через Ормузьку протоку.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd також скасувала плани завантажити іракську нафту на індійський танкер класу Aframax Desh Gaurav. Обидві компанії не відповіли Reuters на запити про коментар.

Індія окремо порадила судновласникам, менеджерам суден і рекрутинговим компаніям не направляти індійських моряків на судна, що проходять Ормузькою протокою. Регулятор також зобов’язав капітанів відстежувати безпекові та навігаційні попередження.

Для ринку нафти ця новина важлива не через обсяг однієї партії, а через зміну поведінки покупців і судновласників. Коли НПЗ починають скасовувати завантаження, логістичний ризик безпосередньо переходить у ризик доступності сировини для переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.