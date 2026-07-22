Indian Oil скасувала завантаження 2 млн барелів іракської нафти через ризики в Ормузькій протоці

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Indian Oil скасувала завантаження 2 млн барелів іракської нафти через ризики в Ормузькій протоці

Indian Oil Corp скасувала завантаження іракської нафти з термінала Basrah Oil Terminal через зростання ризиків та атаки на судна, які проходять Ормузькою протокою.

Скасування рейсів із Басри показує, як безпекові ризики швидко впливають на графіки завантаження нафти для НПЗ.

За інформацією трьох джерел Reuters, Indian Oil Corp готувалася завантажити 2 млн барелів іракської нафти на надвеликий танкер Lila Jamnagar приблизно 23 липня. Компанія відмовилася від цього рейсу після оцінки ризиків для проходження суден через Ормузьку протоку.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd також скасувала плани завантажити іракську нафту на індійський танкер класу Aframax Desh Gaurav. Обидві компанії не відповіли Reuters на запити про коментар.

Індія окремо порадила судновласникам, менеджерам суден і рекрутинговим компаніям не направляти індійських моряків на судна, що проходять Ормузькою протокою. Регулятор також зобов’язав капітанів відстежувати безпекові та навігаційні попередження.

Для ринку нафти ця новина важлива не через обсяг однієї партії, а через зміну поведінки покупців і судновласників. Коли НПЗ починають скасовувати завантаження, логістичний ризик безпосередньо переходить у ризик доступності сировини для переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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