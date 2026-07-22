IEA заявила про понад 1 млрд барелів аварійних запасів після рекордного вивільнення нафти

Країни — члени International Energy Agency досі мають значні аварійні запаси нафти, попри найбільше скоординоване вивільнення резервів в історії агентства.
Стратегічні резерви залишаються одним із головних інструментів стабілізації нафтового ринку під час перебоїв із потоками.
За даними Reuters, із моменту оголошення про вивільнення запасів 11 березня країни IEA випустили на ринок близько 290 млн барелів нафти. Водночас члени агентства сукупно утримують понад 1 млрд барелів аварійних нафтових запасів.
IEA погодила рекордне вивільнення 400 млн барелів зі стратегічних запасів після стрибка цін на нафту, спричиненого війною США та Ізраїлю з Іраном. 21 липня ціни на нафту знову зростали, оскільки ринок оцінював повідомлення про посередницькі зусилля разом із новими атаками США та Ірану і погрозами хуситів щодо морської блокади.
Reuters також навело дані про Китай: у червні імпорт сирої нафти цією країною впав на 41,3% до найнижчого рівня майже за десятиліття.
«Ми оцінюємо, що експорт із Перської затоки нижчий за пікові рівні кінця червня, але все ще значно вищий за рівні, які спостерігалися з початку березня до середини червня», — сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор IEA.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.