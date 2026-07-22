IEA заявила про понад 1 млрд барелів аварійних запасів після рекордного вивільнення нафти

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , ,

IEA заявила про понад 1 млрд барелів аварійних запасів після рекордного вивільнення нафти

Країни — члени International Energy Agency досі мають значні аварійні запаси нафти, попри найбільше скоординоване вивільнення резервів в історії агентства.

Стратегічні резерви залишаються одним із головних інструментів стабілізації нафтового ринку під час перебоїв із потоками.

За даними Reuters, із моменту оголошення про вивільнення запасів 11 березня країни IEA випустили на ринок близько 290 млн барелів нафти. Водночас члени агентства сукупно утримують понад 1 млрд барелів аварійних нафтових запасів.

IEA погодила рекордне вивільнення 400 млн барелів зі стратегічних запасів після стрибка цін на нафту, спричиненого війною США та Ізраїлю з Іраном. 21 липня ціни на нафту знову зростали, оскільки ринок оцінював повідомлення про посередницькі зусилля разом із новими атаками США та Ірану і погрозами хуситів щодо морської блокади.

Reuters також навело дані про Китай: у червні імпорт сирої нафти цією країною впав на 41,3% до найнижчого рівня майже за десятиліття.

«Ми оцінюємо, що експорт із Перської затоки нижчий за пікові рівні кінця червня, але все ще значно вищий за рівні, які спостерігалися з початку березня до середини червня», — сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор IEA.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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