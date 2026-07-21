CPC знову зупинив відвантаження нафти після атаки на танкер Nelsa: маршрут забезпечує близько 80% експорту Казахстану

Каспійський трубопровідний консорціум 20 липня зупинив завантаження нафти на чорноморському терміналі після удару безпілотника по танкеру Nelsa. Пожежу на судні загасили, витоку нафти не зафіксовано, але операції з відвантаження були призупинені. Через систему CPC проходить близько 80% нафтового експорту Казахстану, а її потік становить майже 2% світової пропозиції нафти.

Проблема виникла на кінцевій ланці трубопровідного маршруту — морському відвантаженні

Танкер Nelsa був атакований після завантаження біля одного з двох виносних причальних пристроїв CPC. Удар припав на правий борт, після чого на палубі та під нею виникла пожежа. Екіпаж і аварійні служби її ліквідували. Більшість із 22 членів міжнародного екіпажу евакуювали буксирами консорціуму, судно залишилося на плаву. CPC повідомив, що розливу нафти не сталося.

Ключове обмеження стосується не роботи самого магістрального трубопроводу, а завершальної ланки експорту — завантаження танкерів у Чорному морі. CPC має довжину близько 1510 км і з’єднує каспійські родовища Казахстану з терміналом поблизу Новоросійська. Після надходження трубопроводом нафта має бути перевантажена на морські судна, тому навіть за збереження прокачування тимчасова недоступність морського відвантаження здатна накопичувати ресурс у системі та згодом вимагати скорочення потоку.

Відвантаження вже припиняли після атак на два танкери в неділю, після чого їх ненадовго відновили. Нова атака на Nelsa знову зупинила операції. При цьому CPC повідомляв, що виносні причали SPM-1 і SPM-3 унаслідок попередніх атак не були пошкоджені.

Масштаб маршруту робить навіть тимчасову зупинку важливою для фізичного нафтового балансу. У червні поставки через CPC становили 1,699 млн барелів на добу, що на 7% менше, ніж у травні. Консорціум забезпечує близько 80% експорту нафти Казахстану. За попередніми даними Reuters, CPC Blend традиційно спрямовується переважно європейським і частково азійським НПЗ, тому повторні збої у Чорному морі безпосередньо підвищують ризик для доступності каспійської сировини на європейському ринку.

Альтернативні маршрути для Казахстану існують, однак вони не забезпечують простого повного заміщення CPC. «Термінал» раніше аналізував вразливість казахстанського експорту через атаки на інфраструктуру CPC та вплив зупинок і відновлення відвантажень у районі Новоросійська на нафтовий ринок.

Джерела: Reuters: зупинка відвантажень CPC після атаки на Nelsa; Reuters: значення CPC Blend для європейських НПЗ.