Ціни на нафту знижуються після відновлення експорту з Новоросійська

Світові ціни на нафту знову пішли донизу після відновлення експорту через російський чорноморський хаб Новоросійськ, що нівелювало понад 2% зростання котирувань за попередній тиждень і загострило увагу ринку на поєднанні надлишкової пропозиції, санкційних ризиків та ударів України по російській нафтова інфраструктурі.

Ринок нафти після відновлення роботи порту Новоросійськ

1. Зниження цін на нафту: реакція на відновлення експорту

На початку азійських торгів у понеділок відбулося помітне коригування котирувань після двох днів простою порту Новоросійськ. Відновлення відвантажень із ключового експортного вузла зняло гострий ризик скорочення пропозиції, що одразу відобразилося на цінах.

Brent : ф’ючерси з постачанням найближчого місяця знизилися на 0,64 долара — до рівня 63,75 долара США за барель .

: ф’ючерси з постачанням найближчого місяця знизилися на — до рівня . WTI : котирування впали на 0,66 долара — до 59,43 долара США за барель порівняно із закриттям попередньої торгової сесії.

: котирування впали на — до порівняно із закриттям попередньої торгової сесії. Попередній тиждень обидва бенчмарки завершили з підвищенням більш як на 2% , що було безпосередньо пов’язано із зупинкою робіт у Новоросійську та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму.

, що було безпосередньо пов’язано із зупинкою робіт у Новоросійську та сусідньому терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму. Відновлення завантаження танкерів у Новоросійську підтверджене галузевими джерелами та даними LSEG, що сигналізує про послаблення миттєвого тиску на пропозицію.

Логіка ринку проста: як тільки ключовий вузол експорту знову починає працювати, дефіцитні очікування слабшають, а ціни коригуються вниз.

2. Порт Новоросійськ як вузлова точка ризику для ринку

Порт Новоросійськ у Чорному морі залишається одним із критично важливих центрів експорту російської нафти. Навіть короткострокова, дводенна зупинка операцій продемонструвала чутливість ринку до будь-яких збоїв у цьому хабі.

Дводенна зупинка операцій у порту: спершу спровокувала зростання котирувань більш як на 2% для Brent і WTI; після відновлення відвантажень привела до швидкого відкату цін .

Наявність поруч терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму посилює концентрацію експортних ризиків у цьому регіоні.

у цьому регіоні. Факт відновлення експорту свідчить, що операційні ризики можуть бути тимчасовими, але їхнє поєднання з геополітичними чинниками створює складний фон для трейдерів.

3. Війна проти України: удари по нафтова інфраструктурі росії

На тлі відновлення експорту з Новоросійська геополітичні ризики не зникають. Україна продовжує кампанію ударів по російській нафтова інфраструктурі, що підкреслює нестійкість логістики експорту.

Українські сили продовжують удари по нафтова інфраструктурі росії, підтримуючи високий рівень ризиків для ринку.

росії, підтримуючи високий рівень ризиків для ринку. Останній зафіксований епізод : удар по Рязанському нафтопереробному заводу у суботу.

: удар по у суботу. Такі атаки: підривають стабільність експорту з російської території; змушують трейдерів закладати у ціни премію за воєнний ризик , навіть коли фізичне постачання відновлюється.



Попри локальне послаблення напруги після відновлення роботи порту, воєнний фактор залишається системним джерелом невизначеності для ринку.

4. Санкції та законодавчий тиск: загроза для російського експорту

До воєнних ризиків додається санкційний компонент, який стає дедалі жорсткішим. Нафтова галузь росії стикається з перспективою поглиблення санкцій Заходу та потенційного вторинного тиску на країни, що продовжують з нею співпрацювати.

Поглиблення санкцій після 21 листопада : західні обмеження проти Lukoil і Rosneft мають посилитися після 21 листопада ; це створює ризики для фінансування, страхування та логістики постачання російської нафти.

: Законодавчий тиск з боку США : американські посадовці розглядають можливість ухвалення законодавства, яке дозволить карати будь-яку країну, що продовжує бізнес із росією у нафтовому секторі; це загрожує розширенням кола адресатів санкцій — від компаній до цілих держав.

: Санкції посилюють: юридичну невизначеність для трейдерів і логістичних операторів; ризики перебудови маршрутів постачання та структури світового ринку нафти.



Сукупність воєнних ударів та санкцій створює довготривалий фон, у якому будь-яке відновлення експорту може виявитися лише тимчасовим полегшенням для ринку.

5. Надлишкова пропозиція: рішення OPEC+ і зростання видобутку у США

На противагу ризикам дефіциту, ринок відчуває зростаючий тиск з боку пропозиції. Це пов’язано з рішеннями OPEC+ щодо видобутку та помірним посиленням активності бурових робіт у США.

OPEC+ : ринок сприймає поточні рівні видобутку як такі, що підживлюють ризики надлишкової пропозиції на тлі нестабільного попиту; очікування подальшого нарощування виробництва посилюють тиск на ціни.

: США: зростання активності бурових установок : кількість бурових установок у США зросла на 3 — до 417 одиниць упродовж тижня до 14 листопада ; дані компанії Baker Hughes свідчать про помірне пожвавлення видобувної активності у США; це підтримує тренд на поступове збільшення пропозиції зі сторони американських виробників.

:

Поєднання рішень OPEC+ та зростання бурової активності у США формує фон, за якого будь-які короткострокові перебої в російському експорті ринок сприймає радше як тимчасовий фактор, а не як стратегічний дефіцит.

6. Суперечливі сигнали та вразливість ринку

Сукупність чинників створює для учасників ринку складний набір сигналів. З одного боку — постійна загроза інфраструктурних атак і санкцій, з іншого — відчутний ризик надлишкової пропозиції.

Ринок одночасно стикається з: військово-геополітичними ризиками (удари по нафтова інфраструктурі росії, війна проти України); санкційним тиском (поглиблення обмежень щодо Lukoil і Rosneft, потенційне покарання країн-партнерів росії); факторами надлишкової пропозиції (рішення OPEC+, зростання бурових установок у США до 417 одиниць).

Відновлення експорту з Новоросійська: зняло миттєвий ризик дефіциту , що спровокував падіння котирувань Brent і WTI; але не усунуло базові вразливості ринку , пов’язані з війною, санкціями та структурою пропозиції.

Учасники ринку залишаються у режимі підвищеної пильності , оскільки: будь-який новий збій або санкційне рішення може швидко змінити баланс; надлишкова пропозиція здатна обмежувати масштаб зростання цін навіть у разі нових перебоїв постачання.

, оскільки:

Фактичний результат для ринку — короткострокове зниження цін на тлі відновлення експорту та довгострокова невизначеність, підживлювана війною, санкціями й політикою OPEC+.

7. Часова рамка подій та ключові числові орієнтири

Події розгортаються у стислі терміни, а ринок швидко реагує на сигнали, що надходять із Чорного моря, Вашингтона та з американських сланцевих родовищ.

16 листопада 2025 року — дата публікації авторського матеріалу Чарльза Кеннеді про ситуацію на ринку нафти.

— дата публікації авторського матеріалу Чарльза Кеннеді про ситуацію на ринку нафти. Дводенна зупинка роботи порту Новоросійськ у Чорному морі, після якої відновлені відвантаження.

роботи порту Новоросійськ у Чорному морі, після якої відновлені відвантаження. Субота — удар України по Рязанському НПЗ , що підкреслює триваючу кампанію проти нафтова інфраструктури росії.

— удар України по , що підкреслює триваючу кампанію проти нафтова інфраструктури росії. 14 листопада — станом на цю дату: бурові установки у США — 417 одиниць; тижневе збільшення — +3 установки.

— станом на цю дату: Після 21 листопада — очікуване поглиблення санкцій проти Lukoil та Rosneft.

— очікуване проти Lukoil та Rosneft. Brent — 63,75 долара США за барель після зниження на 0,64 долара .

— після зниження на . WTI — 59,43 долара США за барель після падіння на 0,66 долара.

Ці числові показники окреслюють рамку ринку, який перебуває між загрозою нових перебоїв постачання та трендом на нарощування пропозиції.

Висновки

Відновлення експорту через Новоросійськ продемонструвало, що навіть короткі зупинки ключових портів росії здатні тимчасово змінювати цінову траєкторію, проте нинішня конфігурація ринку не дозволяє цим коливанням перерости у стійкий висхідний тренд.

Короткостроково : ринок реагує зниженням цін на відновлення постачання з Новоросійська; премія за ризик, закладена через дводенну зупинку та воєнні дії, частково знімається.

: Середньостроково : удари України по нафтова інфраструктурі росії та санкції Заходу зберігають високий рівень невизначеності для експорту з росії; OPEC+ та зростання бурової активності у США підтримують ризики надлишкової пропозиції .

: Для трейдерів та аналітиків : ключовим залишається моніторинг портової інфраструктури (зокрема Новоросійськ і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму); важливими орієнтирами виступають: динаміка санкцій після 21 листопада проти Lukoil та Rosneft; подальші зміни кількості бурових установок у США від рівня 417 одиниць.

:

Ринок входить у новий тиждень із нижчими цінами на нафту, але з тим самим набором хронічних ризиків, які можуть у будь-який момент знову перевести котирування у фазу зростання.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Oilprice.com