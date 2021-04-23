Мінфін пропонує втричі підняти податок на викиди CO2

Обновлено: Апрель 23, 2021. Тэги: , ,

Мінфін пропонує втричі підняти податок на викиди CO2

Підвищити втричі — з 10 грн до 30 грн за тонну — ставку екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) пропонує Міністерство фінансів України.
Відповідна норма міститься в розробленому Мінфіном «ресурсному законопроєкті», який є в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, Мінфін також ініціює поетапне — до 1 січня 2029 року — підвищення в 10 разів ставок цього податку на викиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Передбачається, що з 1 липня цього року, коли може набрати чинності цей законопроєкт, вони будуть збільшені вдвічі, а з 1 січня 2022 року щорічно будуть підвищуватися ще на 100% від нинішнього рівня (або на 10% від кінцевого рівня).

Подібний ресурсний законопроєкт (№4101-д) уряд пропонував прийняти в пакеті з законом про держбюджет-2021, однак депутати відмовилися це зробити. У тому законопроєкті була така ж норма про поетапне підвищення екологічного податку на скиди.

Що стосується податку на викиди CO2, то восени минулого року його також пропонувалося підвищувати поетапно — по 5 грн за тонну — до 2024 року.

Читайте в «Терміналі», Україні знадобиться щонайменше EUR102 млрд до 2030 року для реалізації запропонованого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів проєкту Другого визначеного національно внеску (НОВ2) до Паризької угоди, що передбачає зниження викидів парникових газів (ПГ) на 65% у порівнянні з 1990 роком.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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