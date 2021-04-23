Мінфін пропонує втричі підняти податок на викиди CO2

Підвищити втричі — з 10 грн до 30 грн за тонну — ставку екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) пропонує Міністерство фінансів України.

Відповідна норма міститься в розробленому Мінфіном «ресурсному законопроєкті», який є в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

Згідно з документом, Мінфін також ініціює поетапне — до 1 січня 2029 року — підвищення в 10 разів ставок цього податку на викиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Передбачається, що з 1 липня цього року, коли може набрати чинності цей законопроєкт, вони будуть збільшені вдвічі, а з 1 січня 2022 року щорічно будуть підвищуватися ще на 100% від нинішнього рівня (або на 10% від кінцевого рівня).

Подібний ресурсний законопроєкт (№4101-д) уряд пропонував прийняти в пакеті з законом про держбюджет-2021, однак депутати відмовилися це зробити. У тому законопроєкті була така ж норма про поетапне підвищення екологічного податку на скиди.

Що стосується податку на викиди CO2, то восени минулого року його також пропонувалося підвищувати поетапно — по 5 грн за тонну — до 2024 року.

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