Вітренко заявив, що ніяких задач з Офісу президента йому не ставили

Новий очільник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко сказав, що він отримав свою посаду після розмови із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і ніяких обіцянок передати кошти з рахунків компанії на президентську програму «Велике будівництво» він не давав.

Про це він сказав під час пресконференції.

«У мене була розмова з приводу призначення з прем’єр-міністром і президентом. Йшлося про підвищення видобутку газу і поліпшення фінансових показників НАК «Нафтогаз України». Заяви про те, що кошти на рахунках компанії будуть передаватися на «Велике будівництво» схожі на якусь ненаукову фантастику», – сказав Вітренко.

Нагадаємо, кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України».