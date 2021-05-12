Уряд зобов’язав АЗС повідомляти про зростання цін більше ніж на 1%

Уряд ввів декларування при зростанні роздрібних цін на бензин і дизельне пальне більш ніж на 1%.

Про це пише пресслужба Кабінету міністрів.

Відповідну постанову № 450 оприлюднено 11 травня на у рядовому сайті.

«Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 й А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання за об’єктами (закладу) роздрібної торгівлі в разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше в порівнянні з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, не враховуючи дня декларування», – йдеться в повідомленні.

Також цією постановою Кабмін доповнив перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, наступними позиціями: бензин марки А-92; бензин марки А-95; дизельне пальне.

Нагадаємо, за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро збільшилася на 0.22% (6 коп/л) до 26.49 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день збільшилася на 0.1% (3 коп/л) до 27.34 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті зросло на 0.33% (31 коп/л) і вартує 24.13 грн/л.