Уряд зобов’язав АЗС повідомляти про зростання цін більше ніж на 1%

Обновлено: Май 12, 2021. Тэги: , , , , , ,

Уряд зобов’язав АЗС повідомляти про зростання цін більше ніж на 1%

Уряд ввів декларування при зростанні роздрібних цін на бензин і дизельне пальне більш ніж на 1%.

Про це пише пресслужба Кабінету міністрів.

Відповідну постанову № 450 оприлюднено 11 травня на у рядовому сайті.

«Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 й А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання за об’єктами (закладу) роздрібної торгівлі в разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше в порівнянні з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, не враховуючи дня декларування», – йдеться в повідомленні.

Також цією постановою Кабмін доповнив перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, наступними позиціями: бензин марки А-92; бензин марки А-95; дизельне пальне.

Нагадаємо, за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро збільшилася на 0.22% (6 коп/л) до 26.49 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день збільшилася на 0.1% (3 коп/л) до 27.34 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті зросло на 0.33% (31 коп/л) і вартує 24.13 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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