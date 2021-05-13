ОПЕК + в квітні виконав угоду про скорочення видобутку нафти на 114%

Учасники ОПЕК + у квітні виконали угоду про скорочення видобутку нафти на 114%.
Країни ОПЕК виконали угоду на 126%, країни не-ОПЕК — на 90%, пише АНГІ.
У квітні щоденне виробництво нафти учасниками угоди зросло на 100 тис. барелів до 40 млн барелів на добу.
Оновлені домовленості ОПЕК + стартували з травня 2020 року зі скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу.
Потім умови коректувалися, і на квітень 2021 роки обмеження становили 6,9 млн барелів. В угоді від ОПЕК беруть участь тільки 10 з 13 країн — з неї виключені Іран, Венесуела і Лівія. Базою відліку для всіх узятий жовтень 2018 року, але для Саудівської Аравії — відмітка в 11 млн барелів.
Читайте в «Терміналі», ОПЕК переглянув прогоноз зростання попиту на нафту в 2021 році.