ОПЕК переглянув прогоноз зростання попиту на нафту в 2021 році

ОПЕК переглянув прогноз, зроблений місяць назад, щодо попиту на нафту у 2020 році – падіння виявилося меншим, ніж очікувалося, а також трохи підвищив оцінку зростання споживання нафти у 2021 році.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Раніше передбачалося, що у 2020 році попит на нафту впав на 9,6 млн б/д, нова оцінка – на 9,48 млн б/д, до 90,51 млн б/д. Оцінка переглянута внаслідок даних IV кварталу 2020 року в країнах ОЕСР Європи йАмерики – коштом попиту нафтохімічного сектора. У країнах, що не входять в ОЕСР, падіння попиту також виявилося не таким низьким, як очікувалося – за рахунок Китаю.

У 2021 році, тепер очікує ОПЕК, споживання нафти виросте на 5,95 млн б/д, а не на 5,89 млн б/д, як прогнозувалося раніше. Таким чином, споживання нафти в 2021 році досягне 96,46 млн б/д проти попередньої оцінки в 96,27 млн ​​б/д.

Очікується, що на споживання нафти в другому півріччі 2021 року вплине сильніше, ніж передбачалося раніше, відновлення економіки. Воно підтримується програмами стимулювання й ослабленням карантинів на тлі розгортання вакцинації, в основному в країнах ОЕСР.

Проте, оцінка попиту на нафту в першому півріччі 2021 року знижена, в основному через заходи, що вживаються щодо стримування поширення COVID-19.

Так, ОПЕК підвищила оцінку попиту на нафту в I першому кварталі 2021 року на 400 тис. б/д – до 93,43 млн б/д, на II кв. оцінка знижена на 520 тис. б/д – до 95,09 млн б/д, в III кварталі, вважають аналітики, попит виявиться на 320 тис. б/д вище, ніж передбачалося раніше, – 97,75 млн б/д, а в IV кв. – на 540 тис. б/д вище – 99,45 млн б/д.

Попередні дані показують, що комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР в лютому впали на 44,9 млн барелів – до 2,978 млрд барелів, що на 94,1 млн барелів вище, ніж в тому ж місяці минулого року, на 29 млн барелів вище середнього показника за останні п’ять років і приблизно на 57 млн ​​бар. вище середнього показника 2015-2019 років.

За компонентами запаси нафти виросли на 6,1 млн барелів, а запаси нафтопродуктів впали на 51 млн бар. Залишки нафти були на 30,8 млн барелів вище середнього показника за останні п’ять років і на 42 млн барелів вище середнього показника 2015-2019 рр.

Водночас запаси нафтопродуктів мали дефіцит 1,7 млн ​​барелів у порівнянні з останнім середнім п’ятирічним значенням, але були на 15,5 млн барелів вище середнього показника 2015-2019 рр.

Читайте в «Терміналі», ОПЕК + планує збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня.