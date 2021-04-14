ОПЕК переглянув прогоноз зростання попиту на нафту в 2021 році

Обновлено: Апрель 14, 2021. Тэги: , ,

ОПЕК переглянув прогоноз зростання попиту на нафту в 2021 році

ОПЕК переглянув прогноз, зроблений місяць назад, щодо попиту на нафту у 2020 році – падіння виявилося меншим, ніж очікувалося, а також трохи підвищив оцінку зростання споживання нафти у 2021 році.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Раніше передбачалося, що у 2020 році попит на нафту впав на 9,6 млн б/д, нова оцінка – на 9,48 млн б/д, до 90,51 млн б/д. Оцінка переглянута внаслідок даних IV кварталу 2020 року в країнах ОЕСР Європи йАмерики – коштом попиту нафтохімічного сектора. У країнах, що не входять в ОЕСР, падіння попиту також виявилося не таким низьким, як очікувалося – за рахунок Китаю.

У 2021 році, тепер очікує ОПЕК, споживання нафти виросте на 5,95 млн б/д, а не на 5,89 млн б/д, як прогнозувалося раніше. Таким чином, споживання нафти в 2021 році досягне 96,46 млн б/д проти попередньої оцінки в 96,27 млн ​​б/д.

Очікується, що на споживання нафти в другому півріччі 2021 року вплине сильніше, ніж передбачалося раніше, відновлення економіки. Воно підтримується програмами стимулювання й ослабленням карантинів на тлі розгортання вакцинації, в основному в країнах ОЕСР.

Проте, оцінка попиту на нафту в першому півріччі 2021 року знижена, в основному через заходи, що вживаються щодо стримування поширення COVID-19.

Так, ОПЕК підвищила оцінку попиту на нафту в I першому кварталі 2021 року на 400 тис. б/д – до 93,43 млн б/д, на II кв. оцінка знижена на 520 тис. б/д – до 95,09 млн б/д, в III кварталі, вважають аналітики, попит виявиться на 320 тис. б/д вище, ніж передбачалося раніше, – 97,75 млн б/д, а в IV кв. – на 540 тис. б/д вище – 99,45 млн б/д.

Попередні дані показують, що комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР в лютому впали на 44,9 млн барелів – до 2,978 млрд барелів, що на 94,1 млн барелів вище, ніж в тому ж місяці минулого року, на 29 млн барелів вище середнього показника за останні п’ять років і приблизно на 57 млн ​​бар. вище середнього показника 2015-2019 років.

За компонентами запаси нафти виросли на 6,1 млн барелів, а запаси нафтопродуктів впали на 51 млн бар. Залишки нафти були на 30,8 млн барелів вище середнього показника за останні п’ять років і на 42 млн барелів вище середнього показника 2015-2019 рр.

Водночас запаси нафтопродуктів мали дефіцит 1,7 млн ​​барелів у порівнянні з останнім середнім п’ятирічним значенням, але були на 15,5 млн барелів вище середнього показника 2015-2019 рр.

Читайте в «Терміналі», ОПЕК + планує збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня.

Автор:

(Всего статей: 10035)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: