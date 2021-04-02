ОПЕК + планує збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня

ОПЕК+ буде збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня.



До даного консенсусу прийшли напередодні під час онлайн-зустрічі міністрів, пише АНГІ.

«Рішення не тільки підтримає ціни на нафту, але також дозволить уникнути їх пікових значень в літній період», — йдеться у повідомленні.

Попит на нафту відновлюється не так добре, як хотілося б, а накопичені за рік кризи запаси в нафтосховищах все ще вище бажаної норми. З таких інтервенцій починалися квітневі переговори країн, що беруть участь в угоді про скорочення видобутку нафти ОПЕК +. Попередні технічні консультації в ОПЕК призвели до того, що прогноз по зростанню попиту на нафту у 2021 році був знижений з 5,9 млн до 5,6 млн барелів на добу.

Погіршили оцінку за обсягом дефіциту пропозиції нафти на цей рік — з 1,2 млн до 0,8 млн барелів на добу, говорилося в конфіденційному звіті, підготовленому для міністрів моніторингового комітету ОПЕК +. В ОПЕК побоювалися, що через нові обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією темпи споживання нафти в майбутній літній сезон будуть не такими високими, як очікувалося ще місяць тому.

На цьому тлі повідомлення світових інформагентств про те, що країни ОПЕК + розглядають продовження прийнятих ще в січні квот зі скорочення видобутку на травень-червень, здавалися логічними. Більш того, переконаність в тому, що при погіршенні кон’юнктури ОПЕК + не ослабить обмеження, була у самих учасників переговорів.

Ринок позитивно оцінив рішення ОПЕК + послабити обмеження, що виразилося в зростанні ціни Brent на $ 2 — до $ 65 за барель.

«Угода ОПЕК + дійсно підтримає ціни, але також дозволить уникнути пікових значень в літній період в міру збільшення попиту», — прокоментувала підсумки засідання віцепрезидент консалтингової Wood Mackenzie Енн-Луїза Хіттл. За оцінкою експертів компанії, світовий попит на нафту у 2021 році має зрости на 6,2 млн барелів на добу. Найсильніше, попит буде рости саме в другому і третьому кварталі, що буде супроводжуватися скороченням запасів.