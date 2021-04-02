ОПЕК + планує збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня

ОПЕК+ буде збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня.
До даного консенсусу прийшли напередодні під час онлайн-зустрічі міністрів, пише АНГІ.
«Рішення не тільки підтримає ціни на нафту, але також дозволить уникнути їх пікових значень в літній період», — йдеться у повідомленні.
Попит на нафту відновлюється не так добре, як хотілося б, а накопичені за рік кризи запаси в нафтосховищах все ще вище бажаної норми. З таких інтервенцій починалися квітневі переговори країн, що беруть участь в угоді про скорочення видобутку нафти ОПЕК +. Попередні технічні консультації в ОПЕК призвели до того, що прогноз по зростанню попиту на нафту у 2021 році був знижений з 5,9 млн до 5,6 млн барелів на добу.
Погіршили оцінку за обсягом дефіциту пропозиції нафти на цей рік — з 1,2 млн до 0,8 млн барелів на добу, говорилося в конфіденційному звіті, підготовленому для міністрів моніторингового комітету ОПЕК +. В ОПЕК побоювалися, що через нові обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією темпи споживання нафти в майбутній літній сезон будуть не такими високими, як очікувалося ще місяць тому.
На цьому тлі повідомлення світових інформагентств про те, що країни ОПЕК + розглядають продовження прийнятих ще в січні квот зі скорочення видобутку на травень-червень, здавалися логічними. Більш того, переконаність в тому, що при погіршенні кон’юнктури ОПЕК + не ослабить обмеження, була у самих учасників переговорів.
«Термінал» писав, ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту у 2021 році на 5,9 млн барелів на добу. Світовий попит на нафту у 2021 році, за оцінкою картелю, досягне 96,3 млн барелів на добу.