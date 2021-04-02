ОПЕК + планує збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня

Обновлено: Апрель 02, 2021. Тэги: , ,

ОПЕК + планує збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня

ОПЕК+ буде збільшувати видобуток на 2,1 млн барелів на добу до серпня.

До даного консенсусу прийшли напередодні під час онлайн-зустрічі міністрів, пише АНГІ.

«Рішення не тільки підтримає ціни на нафту, але також дозволить уникнути їх пікових значень в літній період», — йдеться у повідомленні.

Попит на нафту відновлюється не так добре, як хотілося б, а накопичені за рік кризи запаси в нафтосховищах все ще вище бажаної норми. З таких інтервенцій починалися квітневі переговори країн, що беруть участь в угоді про скорочення видобутку нафти ОПЕК +. Попередні технічні консультації в ОПЕК призвели до того, що прогноз по зростанню попиту на нафту у 2021 році був знижений з 5,9 млн до 5,6 млн барелів на добу.

Погіршили оцінку за обсягом дефіциту пропозиції нафти на цей рік — з 1,2 млн до 0,8 млн барелів на добу, говорилося в конфіденційному звіті, підготовленому для міністрів моніторингового комітету ОПЕК +. В ОПЕК побоювалися, що через нові обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією темпи споживання нафти в майбутній літній сезон будуть не такими високими, як очікувалося ще місяць тому.

На цьому тлі повідомлення світових інформагентств про те, що країни ОПЕК + розглядають продовження прийнятих ще в січні квот зі скорочення видобутку на травень-червень, здавалися логічними. Більш того, переконаність в тому, що при погіршенні кон’юнктури ОПЕК + не ослабить обмеження, була у самих учасників переговорів.

Ринок позитивно оцінив рішення ОПЕК + послабити обмеження, що виразилося в зростанні ціни Brent на $ 2 — до $ 65 за барель.
«Угода ОПЕК + дійсно підтримає ціни, але також дозволить уникнути пікових значень в літній період в міру збільшення попиту», — прокоментувала підсумки засідання віцепрезидент консалтингової Wood Mackenzie Енн-Луїза Хіттл. За оцінкою експертів компанії, світовий попит на нафту у 2021 році має зрости на 6,2 млн барелів на добу. Найсильніше, попит буде рости саме в другому і третьому кварталі, що буде супроводжуватися скороченням запасів.

«Термінал» писав, ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту у 2021 році на 5,9 млн барелів на добу.  Світовий попит на нафту у 2021 році, за оцінкою картелю, досягне 96,3 млн барелів на добу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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