Нафтогаз призначив нового директора з управління персоналом та соцполітики

Директором з управління персоналом і соціальної політики «Нафтогазу» стала Олена Бойченко.
Про це пише Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.
«Бачу своїм завданням посилювати кадровий потенціал НАКу. Важливо усвідомити роль людини на виробництві та переглянути звичні підходи до роботи з персоналом.
Знайти і закріпити нові практики, які б враховували потреби працівників, їх життєві обставини, стан здоров’я, покликання і можливості », – зазначила Бойченко.
До моменту призначення вона обіймала посаду директора консалтингового напрямку Human Capital Advisory Services в компанії «Делойт» в Україні та консультувала міжнародні та українські компанії з різних галузей.
«В цілому пані Бойченко має 16-річний досвід в сфері управління персоналом. Під час роботи в компаніях «великої четвірки» впровадила ряд масштабних проектів в сфері трансформації функцій управління персоналом », – додали в компанії.
Олена Бойченко отримала ступінь магістра економічної теорії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».