УЕБ обрана торговою платформою для балансування Оператором ГТС

Обновлено: Июнь 14, 2021. Тэги: , , , ,

УЕБ обрана торговою платформою для балансування Оператором ГТС

14 червня, ТОВ «Оператор ГТС України» оприлюднив результати тендеру на закупівлю послуг з організації біржової торгівлі природним газом.

Біржею для вчинення Оператором ГТС балансуючих дій шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами було визначено ТОВ «Українська енергетична біржа», пише пресслужба УЕБ.

ОГТСУ проводив конкурсний відбір відповідно до вимог Закону України № 1021-IX від 02.12.2020, що дало змогу пересвідчитися, що біржа не лише забезпечує достатні можливості протягом газової доби учасникам для торгівлі і оператору ГТС для вчинення належних балансуючих дій, а й відповідає вимогам законодавства, що регулює діяльність товарних бірж та вимогам Кодексу ГТС.

З січня поточного року балансуючі дії здійснюються ОГТСУ відповідно до укладеного з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» на «Прозорро» договору про надання послуги балансування, а маржинальні ціни продажу та придбання розраховуються на підставі вартості надання послуг Нафтогазом з прив’язкою до європейських котирувань та з врахуванням маржі підрядника.

Відтепер ОГТСУ зможе здійснювати купівлю і продаж природного газу на короткостроковому ринку УЕБ з метою балансування ГТС та для забезпечення власної господарської діяльності.

УЕБ здійснила запуск короткострокового ринку газу, що складається з внутрішньодобового ринку та ринку «на добу наперед» восени минулого року та вже зараз даний напрямок біржових торгів ефективно використовується для торгівлі та балансування учасниками.

«Здійснення балансування ГТС за допомогою торгової платформи – це цільова модель, що передбачена Регламентом ЄС № 312/2014. Відповідно до європейського законодавства та практики, оператори ГТС мають сприяти розвитку та ліквідності короткострокових ринків газу своєю в них участю, аби маржинальні ціни формувалися на основі реального ринкового ціноутворення. ТОВ «Оператор ГТС України» всіляко сприяє реалізації в Україні європейської моделі балансування та спільно з партнерами в рамках підписаного Меморандуму (Секретаріат енергетичного співтовариства, НКРЕКП, ОГТСУ, УЕБ) працює над розвитком короткострокового ринку газу в Україні.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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