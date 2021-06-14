УЕБ обрана торговою платформою для балансування Оператором ГТС

14 червня, ТОВ «Оператор ГТС України» оприлюднив результати тендеру на закупівлю послуг з організації біржової торгівлі природним газом.

Біржею для вчинення Оператором ГТС балансуючих дій шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами було визначено ТОВ «Українська енергетична біржа», пише пресслужба УЕБ.

ОГТСУ проводив конкурсний відбір відповідно до вимог Закону України № 1021-IX від 02.12.2020, що дало змогу пересвідчитися, що біржа не лише забезпечує достатні можливості протягом газової доби учасникам для торгівлі і оператору ГТС для вчинення належних балансуючих дій, а й відповідає вимогам законодавства, що регулює діяльність товарних бірж та вимогам Кодексу ГТС.

З січня поточного року балансуючі дії здійснюються ОГТСУ відповідно до укладеного з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» на «Прозорро» договору про надання послуги балансування, а маржинальні ціни продажу та придбання розраховуються на підставі вартості надання послуг Нафтогазом з прив’язкою до європейських котирувань та з врахуванням маржі підрядника.

Відтепер ОГТСУ зможе здійснювати купівлю і продаж природного газу на короткостроковому ринку УЕБ з метою балансування ГТС та для забезпечення власної господарської діяльності.

УЕБ здійснила запуск короткострокового ринку газу, що складається з внутрішньодобового ринку та ринку «на добу наперед» восени минулого року та вже зараз даний напрямок біржових торгів ефективно використовується для торгівлі та балансування учасниками.

«Здійснення балансування ГТС за допомогою торгової платформи – це цільова модель, що передбачена Регламентом ЄС № 312/2014. Відповідно до європейського законодавства та практики, оператори ГТС мають сприяти розвитку та ліквідності короткострокових ринків газу своєю в них участю, аби маржинальні ціни формувалися на основі реального ринкового ціноутворення. ТОВ «Оператор ГТС України» всіляко сприяє реалізації в Україні європейської моделі балансування та спільно з партнерами в рамках підписаного Меморандуму (Секретаріат енергетичного співтовариства, НКРЕКП, ОГТСУ, УЕБ) працює над розвитком короткострокового ринку газу в Україні.