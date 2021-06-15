Міненергетики просить Мінфін 100 млн грн на зарплати співробітникам Схід ГЗК

Обновлено: Июнь 15, 2021. Тэги: , ,

Міненергетики просить Мінфін 100 млн грн на зарплати співробітникам Схід ГЗК

Міністерство енергетики просить Міністерство фінансів прискорити виділення 100 млн грн на виплату зарплат співробітникам Східного гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомила пресслужба відомства за підсумками наради першого заступника міністра Юрія Власенка, керівництва «СхідГЗК» та НАЕК «Енергоатом».

«Міненерго звернеться до Мінфіну щодо прискорення процесу виділення частини коштів сумою 100 млн грн для вирішення нагальних проблем з виплатою заробітної плати працівникам ДП «СхідГЗК», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили стратегічну важливість комбінату для енергетичної незалежності України.

«Міненерго готове допомагати підприємству, з огляду на його важливість для забезпечення енергетичної незалежності країни, а також соціального фактора, який забезпечує комбінат. В межах своєї компетенції міністерство прийняло необхідні заходи для збереження стратегічно важливого для економіки держави підприємства», – зазначив Юрій Власенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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