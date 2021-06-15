Міненергетики просить Мінфін 100 млн грн на зарплати співробітникам Схід ГЗК

Міністерство енергетики просить Міністерство фінансів прискорити виділення 100 млн грн на виплату зарплат співробітникам Східного гірничо-збагачувального комбінату.
Про це повідомила пресслужба відомства за підсумками наради першого заступника міністра Юрія Власенка, керівництва «СхідГЗК» та НАЕК «Енергоатом».
«Міненерго звернеться до Мінфіну щодо прискорення процесу виділення частини коштів сумою 100 млн грн для вирішення нагальних проблем з виплатою заробітної плати працівникам ДП «СхідГЗК», – йдеться в повідомленні.
У міністерстві підкреслили стратегічну важливість комбінату для енергетичної незалежності України.
«Міненерго готове допомагати підприємству, з огляду на його важливість для забезпечення енергетичної незалежності країни, а також соціального фактора, який забезпечує комбінат. В межах своєї компетенції міністерство прийняло необхідні заходи для збереження стратегічно важливого для економіки держави підприємства», – зазначив Юрій Власенко.