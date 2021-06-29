Російська Транснєфть повідомила про «брудну» нафту в трубопроводах

Обновлено: Июнь 29, 2021. Тэги: , ,

Російська Транснєфть повідомила про «брудну» нафту в трубопроводах

Російська компанія Транснєфть припинила прийом нафти від «Самаранєфтєгаз» після того, як аналіз показав, що в сировині багаторазово перевищений вміст хлорорганічних сполук.

Про це повідомила пресслужба Транснєфті.

«24 червня 2021 року в відібраних з резервуарів нафтоперекачувальної станції (НПС) «Муханово» пробах виявлено перевищення нормативного вмісту хлорорганічних з’єднань до 94 ppm (нормативне значення – не більше 6 ppm). На НПС «Муханово» нафти приймають від єдиного виробника – АТ «Самаранєфтєгаз», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перевірка проб в незалежній лабораторії підтвердила, що в нафті хлорорганічних сполук в кілька разів більше, ніж допустимо, – в одній партії 87 ppm (parts per million – мільйонна частина), а в іншій – 46 ppm. Після цього забір нафти від «Самаранєфтєгаз» був зупинений.

Передбачуваний обсяг з перевищенням вмісту масової частки органічних хлоридів у фракції через здану некондиційну нафту, що надійшла в резервуарні парки і магістральні нафтопроводи ПАТ «Транснєфть», становить 350 тисяч тонн.

У «Транснєфті» відзначили, що інцидент ще раз підтвердив необхідність додаткового операційного контролю якості нафти на всіх сторонніх приймально-здавальних пунктах (ПЗП).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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