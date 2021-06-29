Російська Транснєфть повідомила про «брудну» нафту в трубопроводах

Російська компанія Транснєфть припинила прийом нафти від «Самаранєфтєгаз» після того, як аналіз показав, що в сировині багаторазово перевищений вміст хлорорганічних сполук.

Про це повідомила пресслужба Транснєфті.

«24 червня 2021 року в відібраних з резервуарів нафтоперекачувальної станції (НПС) «Муханово» пробах виявлено перевищення нормативного вмісту хлорорганічних з’єднань до 94 ppm (нормативне значення – не більше 6 ppm). На НПС «Муханово» нафти приймають від єдиного виробника – АТ «Самаранєфтєгаз», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перевірка проб в незалежній лабораторії підтвердила, що в нафті хлорорганічних сполук в кілька разів більше, ніж допустимо, – в одній партії 87 ppm (parts per million – мільйонна частина), а в іншій – 46 ppm. Після цього забір нафти від «Самаранєфтєгаз» був зупинений.

Передбачуваний обсяг з перевищенням вмісту масової частки органічних хлоридів у фракції через здану некондиційну нафту, що надійшла в резервуарні парки і магістральні нафтопроводи ПАТ «Транснєфть», становить 350 тисяч тонн.

У «Транснєфті» відзначили, що інцидент ще раз підтвердив необхідність додаткового операційного контролю якості нафти на всіх сторонніх приймально-здавальних пунктах (ПЗП).