Буславець: Рішення НКРЕКП про підняття прайс-кепів на ринку е/е – недоцільне

Рішення НКРЕКП про підняття граничної ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках електроенергії (до 2655,99 грн/МВт-год) на сьогодні недоцільне, адже в літній період ціни на електроенергію не є такими високими, як, наприклад в зимовий період (високого попиту), отже даний крок – це рішення заради рішення.

Таку думку в коментарі для агентства ExPro1 липня висловила ексочільниця Міністерства енергетики Ольга Буславець під час конференції Energy Talk Show Electricity, яку проводить Energy Club.

«На цей час, це рішення не допоможе… У нас на сьогодні профіцит електроенергії. Взимку споживання більше і ціна у всіх розвинутих ринках більше, у нас вона стримувалася верхнім прайс-кепом. Влітку електроенергії більше і вона дешевша… те, що регулятор підняв прайс-кеп в умовах зниження цін – це просто рішення заради рішення, показали, що «ми щось робимо», воно не доцільне. Це рішення потрібне восени або взимку», — сказала вона.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила максимальні граничні ціни на ринку електроенергії «на добу наперед» (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР).