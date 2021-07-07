НКРЕКП підтримала ініціативу АМКУ з перевірки ринку е/е

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) і D.Trading (ДТЕК) підтримали ініціативу Антимонопольного комітету України перевірити дії учасників ринку електроенергії на порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НКРЕКП.
«Регулятор підтримує рішення Антимонопольного комітету України від 05 липня 2021 року щодо початку процедури дослідження наявності у діях деяких учасників ринку електричної енергії ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, — написала пресслужба НКРЕКП.
Регулятор буде максимально сприяти Антимонопольному комітету України у вищезазначеній процедурі дослідження, додали в НКРЕКП.
«Термінал» писав, Антимонопольний комітет (АМКУ) за власною ініціативою почав дослідження наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції в діях учасників ринку електроенергії, які привели до обвалу цін.