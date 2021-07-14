Москва та Мінськ домовилися про ціну на газ

Обновлено: Июль 14, 2021. Тэги: , , ,

Москва та Мінськ домовилися про ціну на газ

Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року.

Пише Европейська правда.

«Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 року не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року», – повідомив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Між ПАТ «Газпром» і ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь» до кінця 2021 року діють контракти на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію країни.

Як заявив раніше прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко, згідно з договором з РФ, ціна поставок газу на 2021 рік становить $ 128,5 за 1 тис. куб. м.

Крім того, ​​Путін і Лукашенко домовилися про обсяг кредитної підтримки Мінська у зв’язку з податковим маневром в російській нафтовій галузі.

Читайте ще в «Терміналі», Мінськ і Нур-Султан за підсумками переговорів прем’єр-міністрів двох країн Романа Головченко і Аскара Маміна підписали угоду про постачання нафти і нафтопродуктів до Білорусі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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