Москва та Мінськ домовилися про ціну на газ

Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року.
Пише Европейська правда.
«Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 року не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року», – повідомив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Між ПАТ «Газпром» і ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь» до кінця 2021 року діють контракти на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію країни.
Як заявив раніше прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко, згідно з договором з РФ, ціна поставок газу на 2021 рік становить $ 128,5 за 1 тис. куб. м.
Крім того, Путін і Лукашенко домовилися про обсяг кредитної підтримки Мінська у зв’язку з податковим маневром в російській нафтовій галузі.
Читайте ще в «Терміналі», Мінськ і Нур-Султан за підсумками переговорів прем’єр-міністрів двох країн Романа Головченко і Аскара Маміна підписали угоду про постачання нафти і нафтопродуктів до Білорусі.