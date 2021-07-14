Москва та Мінськ домовилися про ціну на газ

Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року.

Пише Европейська правда.

«Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 року не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року», – повідомив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Між ПАТ «Газпром» і ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь» до кінця 2021 року діють контракти на поставку газу в Білорусь і його транспортування через територію країни.

Як заявив раніше прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко, згідно з договором з РФ, ціна поставок газу на 2021 рік становить $ 128,5 за 1 тис. куб. м.

Крім того, ​​Путін і Лукашенко домовилися про обсяг кредитної підтримки Мінська у зв’язку з податковим маневром в російській нафтовій галузі.

Читайте ще в «Терміналі», Мінськ і Нур-Султан за підсумками переговорів прем’єр-міністрів двох країн Романа Головченко і Аскара Маміна підписали угоду про постачання нафти і нафтопродуктів до Білорусі.

