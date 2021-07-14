Уряд обіцяє, що «зелена» енергетика буде гармонійною

Одним з головних світових трендів у напрямку трансформації енергетичної галузі та «зеленого транзиту» є перехід до відновлювальних джерел енергетики.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) разом із підприємствами гідроенергетики становить 12%. Для порівняння, в ЄС до 2030 року доля ВДЕ повинна досягти приблизно третини.

Прем’єр-міністр зауважив, що Україна перебуває на шляху цих змін, і Уряд всіляко сприятиме розвитку галузі.

«Уряд та профільне міністерство працює над тим, аби розвиток зеленої енергетики в Україні був гармонійним та справедливим. Це стосується і запуску «зелених» аукціонів, і питання балансування енергосистеми і розвитку технологій зберігання енергії», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Укренерго, Укргідроенерго та приватні енергетичні компанії працюють у цій площині, і Уряд розраховує побачити позитивні результати таких технологій найближчими роками.

Раніше Термінал писав, що виробники електроенергії з ВДЕ звернулись до президента через борги ГарПока.