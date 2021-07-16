НАЗК звернулося до суду щодо припинення контракту з Вітренком

Обновлено: Июль 16, 2021. Тэги: , ,

НАЗК звернулося до суду щодо припинення контракту з Вітренком

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського районного суду міста Києва з позовом про припинення контракту між НАК «Нафтогаз України» та головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«НАЗК провело моніторинг щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції» та виявило, що підписання контракту із керівником товариства порушує норму закону. Адже раніше голова правління працював на посаді заступника Міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на НАК «Нафтогаз України». Раніше для припинення цього порушення (припинення дії контракту) НАЗК надіслало приписи до Кабінету Міністрів та наглядової ради НАК «Нафтогаз України». До сьогодні порушення не було усунуте», — йдеться у повідомленні.

НАЗК звернулося до суду для припинення трудового договору із керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26). «Головна мета НАЗК – забезпечити виконання Закону «Про запобігання корупції» та доброчесність у публічній службі. І НАЗК, і все суспільство бачить, що у справ з призначенням керівника «Нафтогазу» ні Кабміном, ні наглядовою радою товариства закон не виконується. Саме тому НАЗК звертається до суду для припинення незаконного трудового договору з головою правління товариства», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков. Також НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд, у якому роз’яснило, як саме наглядова рада зобов’язана усунути порушення закону.

«Термінал» писав, Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на позачерговому засіданні не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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