Призначено спецпосланця США по Північному потоку-2

Президент США Джо Байден призначив свого колишнього близького радника і екс-спецпосланця Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амоса Хохштейна спецпосланцем США з питань трубопроводу «Північний потік — 2″, повідомляє портал Axios з посиланням на джерела.

Передає Прайм.

У квітні видання Politico з посиланням на офіційне джерело повідомляло, що Білий дім обговорює призначення спецпосланця США, який очолив би переговори про припинення будівництва газопроводу «Північний потік — 2″. Повідомлялося, що роль спецпосланця була запропонована близькому раднику президента США Джо Байдена Амосу Хохштейну, але тоді зазначалося, що він поки не приймав пропозицію. Пізніше позиція влади США по Північному потоку-2 змінилася.

Як припускають джерела порталу, призначення Хохштейна, який раніше виступав категорично проти будівництва Росією трубопроводу, означає, що він може «активно домагатися ефективної стратегії» для США в питанні Північного потоку — 2. Він також займатиметься раніше досягнутою з цього питання угодою між США з ФРН.

Раніше Термінал писав, що Польща має намір заблокувати сертифікацію Північного потоку-2.