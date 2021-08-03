Польща має намір заблокувати сертифікацію «Північного потоку-2″

Обновлено: Август 03, 2021. Тэги: ,

Польща має намір заблокувати сертифікацію «Північного потоку-2″

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG подала заявку на включення в процедуру сертифікації оператора газопроводу Nord Stream 2.

За результатами процедури визначається, чи отримає власник газопроводу привілейоване становище на європейському газовому ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті PGNiG.

Як зазначив голова правління PGNiG SA, Павло Маєвський:»Nord Stream 2 AG не бажає дотримуватися загальних принципів Третього енергетичного пакету, мета якого — гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку. Зокрема, власник «Північного потоку-2″хоче уникнути застосування законів про поділ, доступ третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів, що враховують вартість всього трубопроводу».

За його словами, важливою обставиною є також негативний вплив газопроводу Nord Stream 2 на енергетичну безпеку ЄС та окремих держав-членів.

«Ці аргументи повинні бути почуті, тому PGNiG вирішила приєднатися до процедури сертифікації, що проводиться BNetzA, і повідомити Європейську Комісію про свою позицію», — сказав Маєвський.

У PGNiG відзначили, що Nord Stream 2 AG подала заявку на сертифікацію за моделлю незалежного оператора передачі (ITO). Сертифікація в моделі ITO дозволяє оператору працювати, незважаючи на відсутність повного поділу власності з компанією-власником, що займається видобутком і постачанням природного газу, в даному випадку — з «Газпромом». Такий поділ є одним з основних принципів Третього енергопакету.

«Однак отримання сертифікації в моделі ITO призначене тільки для транспортних систем, що існували на 23 травня 2019 року, а газопровід NS2 на той момент навіть не був побудований», — йдеться в повідомленні.

Більш того, компанія Nord Stream 2 AG, зареєстрована в Швейцарії, не відповідає основному критерію сертифікації. Згідно з газовою директивою, тільки компанія з держави-члена ЄС може бути сертифікованим оператором системи передачі. Він повинен відповідати чітко визначеним критеріям з точки зору корпоративної структури, якій, однак, Nord Stream 2 AG не відповідає, додали в PGNiG

«На наш погляд, немає ніяких юридичних підстав для видачі швейцарської компанії «Газпрому» сертифікації оператора, а значить, і для запуску газопроводу. Заявка Nord Stream 2 AG повинна бути відхилена з формальних і істотних причин. На карту поставлені безпека поставок і належне функціонування енергетичного ринку ЄС»,- резюмував Маєвський.

Читайте в «Терміналі», у ситуації з ПП-2 Німеччина порушила принципи солідарності – Польща.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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