Укргазвидобування скоротило видобуток природного газу до рівня 7,9 млрд м3

АТ «Укргазвидобування» у січні-липні 2021 року скоротило видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,2% або 0,437 млрд м3 до рівня 7,9 млрд м3.

Відхилення від виробничого плану становить мінус 1,6% або 0,125 млрд м3 газу, пише пресслужба Укргазвидобування.

При цьому відпуск газу* за 7 міс. 2021 року зменшився на 5,1% або 0,406 млрд м3 – до 7,5 млрд м3, це на 0,7% або 0,051 млрд м3 менше виробничого плану.

У липні поточного року АТ «Укргазвидобування» забезпечило видобуток 1,144 млрд м3 природного газу (мінус 4,8%, або 57,5 млн м3 до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск газу обсягом 1,088 млрд м3 (мінус 4,5%, або 50,8 млн м3).

Для стабілізації виробничих показників впродовж семи місяців 2021 року АТ «Укргазвидобування» виконало такі заходи: введено в експлуатацію 25 нових свердловин; проведено 80 капітальних ремонтів свердловин; здійснена 321 колтюбінгова операція, 71 операція з гідророзриву пласта; проведено 9 операцій з буріння бічних стовбурів. За весь час обладнано системою дистанційного моніторингу 197 високодебітних свердловин.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування» за січень-червень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, понад 686,3 млн грн рентних платежів.