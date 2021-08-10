Укргазвидобування скоротило видобуток природного газу до рівня 7,9 млрд м3

Обновлено: Август 10, 2021. Тэги: ,

Укргазвидобування скоротило видобуток природного газу до рівня 7,9 млрд м3

АТ «Укргазвидобування» у січні-липні 2021 року скоротило видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,2% або 0,437 млрд м3 до рівня 7,9 млрд м3.

Відхилення від виробничого плану становить мінус 1,6% або 0,125 млрд м3 газу, пише пресслужба Укргазвидобування.

При цьому відпуск газу* за 7 міс. 2021 року зменшився на 5,1% або 0,406 млрд м3 – до 7,5 млрд м3, це на 0,7% або 0,051 млрд м3 менше виробничого плану.

У липні поточного року АТ «Укргазвидобування» забезпечило видобуток 1,144 млрд м3 природного газу (мінус 4,8%, або 57,5 млн м3 до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск газу обсягом 1,088 млрд м3 (мінус 4,5%, або 50,8 млн м3).

Для стабілізації виробничих показників впродовж семи місяців 2021 року АТ «Укргазвидобування» виконало такі заходи: введено в експлуатацію 25 нових свердловин; проведено 80 капітальних ремонтів свердловин; здійснена 321 колтюбінгова операція, 71 операція з гідророзриву пласта; проведено 9 операцій з буріння бічних стовбурів. За весь час обладнано системою дистанційного моніторингу 197 високодебітних свердловин.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування» за січень-червень 2021 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, понад 686,3 млн грн рентних платежів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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