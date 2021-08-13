Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт — Галущенко

Обновлено: Август 13, 2021. Тэги: , ,

Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт — Галущенко

Європа має домогтися скасування експортної монополії Газпрому і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю польському виданню BiznesAlert.

«Наші країни солідарні в оцінці, що Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт. Його мета – створити штучний дефіцит газу у Центральній та Східній Європі.

Вже зараз Газпром використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку.  Якщо Газпром отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу  у підконторольних  йому газопроводах,  це дасть Кремлю нові потужні важелі, щоб втручатися у внутрішні справи ЄС», – наголосив Герман Галущенко. Щоб позбавити Газпром можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії Газпрому і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу.
«Це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично  єдиний покупець  газу, який експортує Газпром. Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу», — наголосив міністр енергетики.

Читайте в «Терміналі», Президент США Джо Байден призначив свого колишнього близького радника і екс-спецпосланця Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амоса Хохштейна спецпосланцем США з питань трубопроводу «Північний потік — 2″, повідомляє портал Axios з посиланням на джерела.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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