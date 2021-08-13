Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт — Галущенко

Європа має домогтися скасування експортної монополії Газпрому і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю польському виданню BiznesAlert.

«Наші країни солідарні в оцінці, що Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт. Його мета – створити штучний дефіцит газу у Центральній та Східній Європі.

Вже зараз Газпром використовує своє монопольне становище, щоб утримувати на рекордно високому рівні ціни на газ на європейському ринку. Якщо Газпром отримає можливість сконцентрувати весь транзит газу у підконторольних йому газопроводах, це дасть Кремлю нові потужні важелі, щоб втручатися у внутрішні справи ЄС», – наголосив Герман Галущенко. Щоб позбавити Газпром можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії Газпрому і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу.

«Це складний і амбітний проєкт, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує Газпром. Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу», — наголосив міністр енергетики.

Читайте в «Терміналі», Президент США Джо Байден призначив свого колишнього близького радника і екс-спецпосланця Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амоса Хохштейна спецпосланцем США з питань трубопроводу «Північний потік — 2″, повідомляє портал Axios з посиланням на джерела.