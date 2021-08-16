Росія навмисно викликала дефіцит газу, щоб відкрити «Північний потік-2″ — польський журналіст

Росія навмисно викликала дефіцит газу, щоб примусити європейські держави відкрити газопровід «Північний потік-2″.

Про це написав польський журналіст Вацлав Радзивинович в статті для Gazeta Wyborcza, пише АНГІ.

Публіцист зазначив, що Газпром перестав постачати паливо на склади в Європі і зараз викачує його з них «для потреб своїх клієнтів». За словами Радзивинович, до цього призвела аварія на заводі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

«Коли Європа починає відчувати газовий голод, на ринку виникає паніка. Росіяни, як ніколи раніше, саме в літній період стали активно заповнювати власні підземні газові склади», — каже журналіст.

Також він вважає, що Росія готова до зниження поставок газу, тому що різке зростання цін на вуглеводні дозволить їй отримати значний прибуток. «Отже, Росія в змозі поставити європейців перед вибором: або їм доведеться мерзнути взимку і платити втридорога або швидше погодитися з експлуатацією» Північного потоку-2 «, щоб не страждати від дефіциту газу», — підсумував автор.

Читайте в «Терміналі», Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт — Галущенко.