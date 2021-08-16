Росія навмисно викликала дефіцит газу, щоб відкрити «Північний потік-2″ — польський журналіст

Обновлено: Август 16, 2021. Тэги: ,

Росія навмисно викликала дефіцит газу, щоб відкрити «Північний потік-2″ — польський журналіст

Росія навмисно викликала дефіцит газу, щоб примусити європейські держави відкрити газопровід «Північний потік-2″.

Про це написав польський журналіст Вацлав Радзивинович в статті для Gazeta Wyborcza, пише АНГІ.

Публіцист зазначив, що Газпром перестав постачати паливо на склади в Європі і зараз викачує його з них «для потреб своїх клієнтів». За словами Радзивинович, до цього призвела аварія на заводі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

«Коли Європа починає відчувати газовий голод, на ринку виникає паніка. Росіяни, як ніколи раніше, саме в літній період стали активно заповнювати власні підземні газові склади», — каже журналіст.

Також він вважає, що Росія готова до зниження поставок газу, тому що різке зростання цін на вуглеводні дозволить їй отримати значний прибуток. «Отже, Росія в змозі поставити європейців перед вибором: або їм доведеться мерзнути взимку і платити втридорога або швидше погодитися з експлуатацією» Північного потоку-2 «, щоб не страждати від дефіциту газу», — підсумував автор.

Читайте в «Терміналі», Північний Потік-2 – це геополітичний, а не комерційний проєкт — Галущенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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