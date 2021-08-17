Ціна на газ в Європі за добу зросла на 8%

Ціна на газ на спотовому ринку Європи подолала нову психологічно важливу позначку, перевищивши 580 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів, пише Lenta.ru.

Вартість контракту «на день наперед» з поставкою у вівторок на найбільш ліквідному європейському хабі, голландському TTF, досягла 581 долара за 1 тисячу кубометрів.

При цьому аналогічний інструмент з поставкою в понеділок коштував близько 539 доларів за 1 тисячу кубометрів. Таким чином, всього за день ціна газу на споті підскочила майже на 8%.

Приводом для зростання вартості газу в Європі стали результати аукціону на бронювання додаткових твердих потужностей української газотранспортної системи для прокачування газу і його постачання на європейський ринок.

Читайте в «Терміналі», ціни на газ на європейському форвардному ринку на хабі TTF (Нідерланди) перевищили рекордні 550 доларів за 1 тисячу кубометрів, свідчать дані торгів.

