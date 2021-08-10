Ціни на газ у Європі знову побили рекорд

Обновлено: Август 10, 2021. Тэги: ,

Ціни на газ у Європі знову побили рекорд

Ціни на газ на європейському форвардному ринку на хабі TTF (Нідерланди) перевищили рекордні 550 доларів за 1 тисячу кубометрів, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

На момент відкриття торгів ціна вересневого ф’ючерсу становила майже 540 доларів, протягом дня позначка досягала 553 доларів.

Різке зростання цін на газ на форвардному ринку почалося в минулому році. Рівно рік тому середня за день ціна ф’ючерсу була близько 150,6 долара за 1 тисячу кубометрів. Таким чином, за рік вартість газу зросла в 3,6 рази. А з початку червня, коли ціна ф’ючерсу становила близько 316,8 долара, ціни зросли в 1,7 рази.

Спотові ціни також зростають. Вартість контракту «на день вперед» у вівторок досягала 517 доларів за 1 тисячу кубометрів (дані на 17.15 за Києвом). Середня в серпні цього року спотова ціна становить 511 доларів проти середнього показника в 89 доларів в серпні минулого року.

На оновлення історичних максимумів вплинула аварія на заводі Газпрому під новим Уренгоєм, яка сталася минулого четверга, 5 серпня. Експерт Fitch, коментуючи РІА Новини динаміку на форвардному ринку, пояснював, що серед інших причин зміни цін на газ — зниження прокачування по трубопроводу «Ямал-Європа», яке наклалося на небажання Газпрому збільшувати поставки через Україну напередодні запуску Північного потоку 2, а також спекотне літо і значний попит на газ в Азії.

Читайте у Терміналі: Нафтогаз надав новий тарифний план для населення/

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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