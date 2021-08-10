Ціни на газ у Європі знову побили рекорд

Ціни на газ на європейському форвардному ринку на хабі TTF (Нідерланди) перевищили рекордні 550 доларів за 1 тисячу кубометрів, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

На момент відкриття торгів ціна вересневого ф’ючерсу становила майже 540 доларів, протягом дня позначка досягала 553 доларів.

Різке зростання цін на газ на форвардному ринку почалося в минулому році. Рівно рік тому середня за день ціна ф’ючерсу була близько 150,6 долара за 1 тисячу кубометрів. Таким чином, за рік вартість газу зросла в 3,6 рази. А з початку червня, коли ціна ф’ючерсу становила близько 316,8 долара, ціни зросли в 1,7 рази.

Спотові ціни також зростають. Вартість контракту «на день вперед» у вівторок досягала 517 доларів за 1 тисячу кубометрів (дані на 17.15 за Києвом). Середня в серпні цього року спотова ціна становить 511 доларів проти середнього показника в 89 доларів в серпні минулого року.

На оновлення історичних максимумів вплинула аварія на заводі Газпрому під новим Уренгоєм, яка сталася минулого четверга, 5 серпня. Експерт Fitch, коментуючи РІА Новини динаміку на форвардному ринку, пояснював, що серед інших причин зміни цін на газ — зниження прокачування по трубопроводу «Ямал-Європа», яке наклалося на небажання Газпрому збільшувати поставки через Україну напередодні запуску Північного потоку 2, а також спекотне літо і значний попит на газ в Азії.

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