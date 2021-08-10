Нафтогаз надав новий тарифний план для населення

Обновлено: Август 10, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз надав новий тарифний план для населення

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 9 серпня пропонує клієнтам підключитися до нового тарифного плану «Комфортний сезон», який передбачає можливість платити за газ рівними частинами щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціна на газ в тарифному плані «Комфортний сезон» становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта – відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня до завершення квітня).

Протягом семи місяців клієнт платить рівними частинами, а саме – 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний на опалювальний сезон обсяг газу розраховується з урахуванням історичних даних про використання газу конкретним клієнтом і, відповідно, його типу споживання, серед яких «Приготування їжі» (50-200 кубометрів газу на місяць), «Приготування їжі і підігрів води» (150-500 кубометрів газу на місяць), а також «Опалення» (800-20 тис кубометрів газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ потрібно провести не пізніше 15 числа. За умови своєчасної оплати онлайн кожен клієнт отримує знижку 1%, що нараховується на особистий рахунок і автоматично буде врахована під час платежу в наступному місяці. Зі знижкою в 1% клієнт платить за ціною 7,88 грн за кубометр з ПДВ.

Тарифний план «Комфортний сезон» діє протягом опалювального сезону – сім повних місяців: з 1 жовтня до 30 квітня.

Читайте в «Терміналі»,ціна газу для клієнтів ПОН у серпні зросла майже на 7%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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