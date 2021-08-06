Ціна газу для клієнтів ПОН у серпні зросла майже на 7%

Станом на сьогодні газ від постачальника «останньої надії» отримують понад 600 тисяч клієнтів.

ГК «Нафтогаз України» як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської обласі, місті Шепетівка Хмельницької області, пише пресслужба Нафтогазу.

Для клієнтів постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує ГК «Нафтогаз України», ціна газу в серпні складе 11,78 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості доставки), що на 6,6% вище за ціну в липні (11,05 грн/куб. м).

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тариф на послуги постачальника «останньої надії» (ПОН) на оптовому ринку електричної енергії в липні-вересні 2021 року на рівні 613,16 грн/МВт-год, що на 70 % вище, ніж в попередньому кварталі (360,62 грн / МВт-год).