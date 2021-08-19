Газ у Європі дешевшає на новинах від Газпрому про Північний потік-2

Обновлено: Август 19, 2021. Тэги: , ,

Газ у Європі дешевшає на новинах від Газпрому про Північний потік-2

Газ в Європі на ф’ючерсному ринку дешевшає і вже опустився нижче 500 доларів за тисячу кубометрів після заяви «Газпрому» про можливий обсяг поставок газу по «Північному потоку 2″ в 2021 році, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Поставки по трубопроводу «Північний потік 2″ в цьому році можуть скласти 5,6 мільярда кубічних метрів газу, повідомив раніше в четвер Газпром.

Згідно з інформацією лондонській біржі ICE, після повідомлення компанії ціна вересневого ф’ючерсу за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, впала на 5%, до приблизно 510 доларів за 1 тисячу кубометрів. За даними на 12.26 за Києвом, значення індексу трохи скорегувалося — до приблизно 516 доларів за 1 тисячу кубометрів. Однак пізніше котирування знову перейшли до зниження, в порівнянні зі значенням до заяви Газпрому падіння в моменті становило 9% — до 483 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Раніше Термінал писав, що новини про Північний потік-2 обвалили ціну на газ в Європі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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