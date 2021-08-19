Газ у Європі дешевшає на новинах від Газпрому про Північний потік-2

Газ в Європі на ф’ючерсному ринку дешевшає і вже опустився нижче 500 доларів за тисячу кубометрів після заяви «Газпрому» про можливий обсяг поставок газу по «Північному потоку 2″ в 2021 році, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Поставки по трубопроводу «Північний потік 2″ в цьому році можуть скласти 5,6 мільярда кубічних метрів газу, повідомив раніше в четвер Газпром.

Згідно з інформацією лондонській біржі ICE, після повідомлення компанії ціна вересневого ф’ючерсу за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, впала на 5%, до приблизно 510 доларів за 1 тисячу кубометрів. За даними на 12.26 за Києвом, значення індексу трохи скорегувалося — до приблизно 516 доларів за 1 тисячу кубометрів. Однак пізніше котирування знову перейшли до зниження, в порівнянні зі значенням до заяви Газпрому падіння в моменті становило 9% — до 483 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Раніше Термінал писав, що новини про Північний потік-2 обвалили ціну на газ в Європі.