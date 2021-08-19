Новини про Північний потік-2 обвалили ціну на газ в Європі

Обновлено: Август 19, 2021. Тэги: , , ,

Новини про Північний потік-2 обвалили ціну на газ в Європі

Ціна на газ в Європі впала напередодні ввечері, в середу, 18 серпня, приблизно на 10% на тлі  даних про нібито початок отримання газу з «Північного потоку-2».

Про це повідомляє Інтерфакс.

В даних німецького газотранспортного оператора Gascade, який обслуговує сухопутне відведення від «Північного потоку-2» EUGAL, з’явилася інформація про отримання фізичних обсягів газу в точці виходу з морської магістралі – Libmin II. Дані публікувалися для годин 15:00-16:00 та 16:00-17:00 за Києвом.

Представник Gascade оперативно спростував ці дані агентству Bloomberg, сказавши, що це помилкова інформація.

Одночасно з появою цих даних Gascade ціна на газ на європейському ринку помітно знизилася.

Найближчий до спотових котирувань терміновий контракт – вересневий ф’ючерс на індекс газового хабу TTF на ICE Futures обвалився з $ 570 до $ 515 за тисячу кубометрів. Пізніше ціна відновилася до приблизно $ 550.

Раніше «Термінал» писав, ціна на газ на спотовому ринку Європи подолала нову психологічно важливу позначку, перевищивши 580 доларів за 1 тисячу кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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