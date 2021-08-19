Новини про Північний потік-2 обвалили ціну на газ в Європі

Ціна на газ в Європі впала напередодні ввечері, в середу, 18 серпня, приблизно на 10% на тлі даних про нібито початок отримання газу з «Північного потоку-2».

Про це повідомляє Інтерфакс.

В даних німецького газотранспортного оператора Gascade, який обслуговує сухопутне відведення від «Північного потоку-2» EUGAL, з’явилася інформація про отримання фізичних обсягів газу в точці виходу з морської магістралі – Libmin II. Дані публікувалися для годин 15:00-16:00 та 16:00-17:00 за Києвом.

Представник Gascade оперативно спростував ці дані агентству Bloomberg, сказавши, що це помилкова інформація.

Одночасно з появою цих даних Gascade ціна на газ на європейському ринку помітно знизилася.

Найближчий до спотових котирувань терміновий контракт – вересневий ф’ючерс на індекс газового хабу TTF на ICE Futures обвалився з $ 570 до $ 515 за тисячу кубометрів. Пізніше ціна відновилася до приблизно $ 550.

Раніше «Термінал» писав, ціна на газ на спотовому ринку Європи подолала нову психологічно важливу позначку, перевищивши 580 доларів за 1 тисячу кубометрів.

