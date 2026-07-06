Видобуток ОПЕК у червні зріс на 3,3 млн барелів на добу після провалу травневих обсягів

У червні видобуток 11 країн ОПЕК зріс на 3,3 млн барелів на добу — до 19,43 млн барелів на добу. Reuters пов’язує це з відновленням постачання з країн Перської затоки після перебоїв, спричинених війною навколо Ірану та фактичним закриттям Ормузької протоки.

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За опитуванням Reuters, червневий видобуток ОПЕК зріс після того, як у травні впав до найнижчого рівня щонайменше з 2000 року. Дані не враховують Об’єднані Арабські Емірати, які вийшли з ОПЕК з 1 травня.

Найбільше зростання зафіксовано в Кувейті та Ірані. Також збільшили виробництво Саудівська Аравія та Ірак. Нігерія й Лівія, чиї морські відвантаження не були безпосередньо порушені війною навколо Ірану, також наростили видобуток.

Reuters зазначає, що частина країн ОПЕК+ раніше погодила підвищення виробництва у червні, але воєнні події та обмеження судноплавства зробили це неможливим. Опитування агентства базується на даних потоків LSEG і Kpler, а також інформації нафтових компаній, ОПЕК та консультантів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.