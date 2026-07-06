Дата-центри стають конкурентом за енергію та воду під час хвиль спеки

У матеріалі The Guardian від 5 липня окремо зафіксовано проблему конкуренції за енергетичні та водні ресурси під час спеки. Кліматологиня Оксфордського університету докторка Хлоя Бримікомб звернула увагу, що значна частина енергії та води під час хвиль спеки спрямовується на охолодження дата-центрів. Для ринку електроенергії це важливо як сигнал про новий тип літнього навантаження, який може збігатися з піковим побутовим попитом на охолодження.

На відміну від побутового кондиціонування, дата-центри створюють більш постійний технологічний попит. Під час спеки цей попит може посилювати конкуренцію за гнучкі ресурси, особливо в години, коли мережа вже працює з підвищеним навантаженням. The Guardian також зазначає, що Європа спалює викопне паливо для менш ніж 30% виробництва електроенергії, а понад десяток країн планують повністю вивести його з енергобалансів протягом десятиліття. Це зменшує кліматичний слід охолодження, але не усуває операційний ризик пікового попиту.

Що це означає для ринку

Для короткострокової торгівлі головне значення має не сам факт зростання дата-центрів, а їхній вплив на профіль навантаження. Якщо технологічне споживання збігається з хвилею спеки, РДН, ВДР і балансуючий ринок можуть сильніше реагувати на вечірні години, коли система потребує швидкої гнучкості.

Для українських учасників ринку це має значення при оцінці європейських спредів: ціна в сусідній зоні може зростати не лише через побутовий попит, а й через концентрацію великих споживачів, яким потрібне стабільне охолодження та безперервне живлення.

Ризики

Головний ризик — конкуренція різних типів попиту за ту саму короткострокову гнучкість. У години спеки дата-центри, побутове охолодження, лікарні, транспорт і критична інфраструктура можуть одночасно збільшувати навантаження. Це підвищує значення резервів, накопичувачів, керованого споживання та точності погодинного прогнозу.

«Ми зараз зосереджуємо багато енергетичних і водних ресурсів під час хвиль спеки на охолодженні дата-центрів. Життя є ціннішим за штучний інтелект — або принаймні мало б бути», — заявила докторка Хлоя Бримікомб.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.