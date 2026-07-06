Дата-центри стають конкурентом за енергію та воду під час хвиль спеки

Обновлено: Июль 06, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дата-центри стають конкурентом за енергію та воду під час хвиль спеки

У матеріалі The Guardian від 5 липня окремо зафіксовано проблему конкуренції за енергетичні та водні ресурси під час спеки. Кліматологиня Оксфордського університету докторка Хлоя Бримікомб звернула увагу, що значна частина енергії та води під час хвиль спеки спрямовується на охолодження дата-центрів. Для ринку електроенергії це важливо як сигнал про новий тип літнього навантаження, який може збігатися з піковим побутовим попитом на охолодження.

На відміну від побутового кондиціонування, дата-центри створюють більш постійний технологічний попит. Під час спеки цей попит може посилювати конкуренцію за гнучкі ресурси, особливо в години, коли мережа вже працює з підвищеним навантаженням. The Guardian також зазначає, що Європа спалює викопне паливо для менш ніж 30% виробництва електроенергії, а понад десяток країн планують повністю вивести його з енергобалансів протягом десятиліття. Це зменшує кліматичний слід охолодження, але не усуває операційний ризик пікового попиту.

Що це означає для ринку

Для короткострокової торгівлі головне значення має не сам факт зростання дата-центрів, а їхній вплив на профіль навантаження. Якщо технологічне споживання збігається з хвилею спеки, РДН, ВДР і балансуючий ринок можуть сильніше реагувати на вечірні години, коли система потребує швидкої гнучкості.

Для українських учасників ринку це має значення при оцінці європейських спредів: ціна в сусідній зоні може зростати не лише через побутовий попит, а й через концентрацію великих споживачів, яким потрібне стабільне охолодження та безперервне живлення.

Ризики

Головний ризик — конкуренція різних типів попиту за ту саму короткострокову гнучкість. У години спеки дата-центри, побутове охолодження, лікарні, транспорт і критична інфраструктура можуть одночасно збільшувати навантаження. Це підвищує значення резервів, накопичувачів, керованого споживання та точності погодинного прогнозу.

«Ми зараз зосереджуємо багато енергетичних і водних ресурсів під час хвиль спеки на охолодженні дата-центрів. Життя є ціннішим за штучний інтелект — або принаймні мало б бути», — заявила докторка Хлоя Бримікомб.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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