Ірак погодив попередні угоди для вивчення стратегічних нафтових експортних трубопроводів

Обновлено: Июль 06, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Кабінет міністрів Іраку схвалив попередні домовленості, які дозволяють Basra Oil Company працювати з консорціумом за участю Capital TI, Chevron і катарської UCC над техніко-фінансовими дослідженнями стратегічних маршрутів експорту нафти. Окремо компанії дозволено укласти консультаційний контракт із KBR щодо проєкту трубопроводу Basra-Haditha.

Ірак розглядає альтернативні маршрути експорту нафти, включно з напрямками до Ceyhan і Baniyas, але попередні угоди не створюють фінальних зобов’язань для нафтового міністерства

Кабінет міністрів Іраку схвалив підписання Basra Oil Company попередньої угоди та угоди про нерозголошення з консорціумом, до якого входять американські компанії Capital TI і Chevron, а також катарська UCC. Мета домовленостей — підготовка технічних і фінансових техніко-економічних досліджень для стратегічних проєктів нафтових експортних трубопроводів.

Reuters повідомляє, що дослідження мають порівняти запропоновані маршрути. Серед них названі Basra-Haditha-Kirkuk-Ceyhan і Basra-Haditha-Baniyas. Перший маршрут пов’язаний із напрямком до Ceyhan у Туреччині, другий — із напрямком Baniyas на сирійському узбережжі.

Для ринку нафти це рішення має логістичне значення, оскільки Ірак розглядає варіанти стратегічної інфраструктури для вивезення сировини з Басри. У матеріалі Reuters не йдеться про остаточне будівництво або затвердження маршруту. Кабінет міністрів прямо зазначив, що ці угоди не створюють жодних фінальних фінансових або контрактних зобов’язань для нафтового міністерства Іраку.

Окремим рішенням уряд також уповноважив Basra Oil Company підписати контракт на консультаційні послуги з KBR щодо проєкту нафтопроводу Basra-Haditha. Це означає перехід до етапу фахового опрацювання технічних і фінансових параметрів, але не до фінального інвестиційного рішення.

У ширшому ринковому контексті такі проєкти важливі для оцінки майбутньої гнучкості близькосхідної нафтової логістики. Для європейського ринку нафтопродуктів значення має не лише обсяг видобутку, а й здатність виробників стабільно доставляти сировину до маршрутів, пов’язаних із Середземномор’ям та Туреччиною. Reuters у цьому матеріалі не наводить оцінок вартості проєктів, строків реалізації або потенційного обсягу транспортування.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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