Ірак погодив попередні угоди для вивчення стратегічних нафтових експортних трубопроводів

Кабінет міністрів Іраку схвалив попередні домовленості, які дозволяють Basra Oil Company працювати з консорціумом за участю Capital TI, Chevron і катарської UCC над техніко-фінансовими дослідженнями стратегічних маршрутів експорту нафти. Окремо компанії дозволено укласти консультаційний контракт із KBR щодо проєкту трубопроводу Basra-Haditha.

Ірак розглядає альтернативні маршрути експорту нафти, включно з напрямками до Ceyhan і Baniyas, але попередні угоди не створюють фінальних зобов’язань для нафтового міністерства

Кабінет міністрів Іраку схвалив підписання Basra Oil Company попередньої угоди та угоди про нерозголошення з консорціумом, до якого входять американські компанії Capital TI і Chevron, а також катарська UCC. Мета домовленостей — підготовка технічних і фінансових техніко-економічних досліджень для стратегічних проєктів нафтових експортних трубопроводів.

Reuters повідомляє, що дослідження мають порівняти запропоновані маршрути. Серед них названі Basra-Haditha-Kirkuk-Ceyhan і Basra-Haditha-Baniyas. Перший маршрут пов’язаний із напрямком до Ceyhan у Туреччині, другий — із напрямком Baniyas на сирійському узбережжі.

Для ринку нафти це рішення має логістичне значення, оскільки Ірак розглядає варіанти стратегічної інфраструктури для вивезення сировини з Басри. У матеріалі Reuters не йдеться про остаточне будівництво або затвердження маршруту. Кабінет міністрів прямо зазначив, що ці угоди не створюють жодних фінальних фінансових або контрактних зобов’язань для нафтового міністерства Іраку.

Окремим рішенням уряд також уповноважив Basra Oil Company підписати контракт на консультаційні послуги з KBR щодо проєкту нафтопроводу Basra-Haditha. Це означає перехід до етапу фахового опрацювання технічних і фінансових параметрів, але не до фінального інвестиційного рішення.

У ширшому ринковому контексті такі проєкти важливі для оцінки майбутньої гнучкості близькосхідної нафтової логістики. Для європейського ринку нафтопродуктів значення має не лише обсяг видобутку, а й здатність виробників стабільно доставляти сировину до маршрутів, пов’язаних із Середземномор’ям та Туреччиною. Reuters у цьому матеріалі не наводить оцінок вартості проєктів, строків реалізації або потенційного обсягу транспортування.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.