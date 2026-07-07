Нафта стабілізувалася біля довоєнних рівнів: Brent закрився на $71,99 за барель

Ціни на нафту в понеділок майже не змінилися й торгувалися поблизу рівнів, що передували війні з Іраном. На ринок одночасно тиснули зниження офіційних відпускних цін Саудівською Аравією, нове рішення ОПЕК+ про підвищення цільового видобутку з серпня та подальше відновлення експорту через Ормузьку протоку.

Саудівські знижки, рішення ОПЕК+ і повернення танкерів із Затоки стримують ціни

Ф’ючерси на Brent, які наприкінці квітня досягали чотирирічного максимуму вище $126 за барель, закрилися на рівні $71,99 за барель, знизившись на 14 центів. Американська West Texas Intermediate завершила торги на $68,55 за барель, втративши 13 центів.

У п’ятницю розрахунку за WTI не було, оскільки ринки США були закриті через державне свято. Обидва контракти минулого тижня майже не змінилися після переважного зниження протягом останнього місяця до рівнів, які востаннє спостерігалися наприкінці лютого — до початку війни, що суттєво порушила глобальні енергетичні потоки.

«Рух донизу все ще перебуває під впливом того, що раніше заблоковані танкери змогли вийти із Затоки, що призвело до збільшення обсягів нафти на воді», — заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

Саудівська Аравія зробила найбільше місячне зниження ціни Arab Light з 2003 року

Інвестори уважно стежили за переговорами між США та Іраном щодо майбутнього судноплавства через Ормузьку протоку, а також за відновленням нафтового експорту із Затоки.

Саудівська Аравія встановила офіційну відпускну ціну свого основного сорту Arab Light для Азії на серпень на рівні $1,50 за барель нижче середнього показника Oman/Dubai. Офіційна відпускна ціна — це ціна, за якою виробник продає нафту своїм покупцям за контрактами. За даними Reuters, це найбільше місячне зниження ціни від початку ведення відповідної статистики у 2003 році.

Трейдери повідомили Reuters, що Abu Dhabi National Oil Company також продає нафту через тендери зі знижками.

«Дедалі більше схоже на те, що виробники Затоки готуються до цінової війни», — сказав Роберт Явгер, директор з енергетичних ф’ючерсів у Mizuho.

ОАЕ наростили видобуток, а ОПЕК+ погодила нову ціль

Об’єднані Арабські Емірати у червні збільшили видобуток сирої нафти майже до рекордних рівнів — понад 3,8 млн барелів на добу — після виходу з ОПЕК, щоб уникнути виробничих обмежень. Про це в понеділок повідомили двоє співрозмовників, знайомих із виробничими даними.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, зокрема росія, у неділю домовилися додатково підвищити цільові показники видобутку на 188 тис. барелів на добу з серпня. Це рішення доповнює аналогічні підвищення на червень і липень.

Однак ці збільшення здебільшого залишалися на папері через війну з Іраном, яка закрила Ормузьку протоку для танкерного руху ключових виробників ОПЕК, зокрема Саудівської Аравії, Кувейту та Іраку, обмеживши їхній видобуток.

«Вони продають на ринку, що падає, залишаючи мало надії на швидке відновлення цін. Однак нижчі ціни на нафту, без сумніву, стимулюватимуть попит надалі», — заявив аналітик PVM Тамаш Варга.

Українські удари по НПЗ росії та повернення суден до Суецького каналу

Українські військові в понеділок заявили, що вночі завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу росії в Омську, а також по об’єктах у Ярославській та Ленінградській областях.

Судноплавні групи Maersk і Hapag-Lloyd відновлять частину рейсів через Суецький канал, на який припадає 10% світової торгівлі. Азійсько-європейський торговельний коридор більшість перевізників залишила після атак єменських хуситів у Червоному морі під час війни в Газі.

За словами представника Hapag-Lloyd, відновлення рейсів цим маршрутом скоротить тривалість проходження на чотири тижні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: cnbc.com