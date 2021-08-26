Важка праця шахтарів повинна оцінюватися адекватно – глава Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що робота гірників повинна бути адекватно оцінена.

Про це він заявив під час свого візиту на шахту «Степова» ДП «Львіввугілля», пише пресслужба відомства.

«Я особисто переконався, що це важка професія. Така робота повинна адекватно оцінюватися державою. Ми будемо робити все можливе, щоб закрити питання із заробітною платою. Бюджет на наступний рік повинен враховувати реальні потреби галузі, щоб гірники отримували зарплату систематично, а не від свята до свята», – зазначив міністр.

За його словами, Міненерго тісно взаємодіє з народними депутатами для вирішення проблем вугільної галузі.

На найближчих засіданнях Верховної Ради має бути розглянуто питання про виділення додаткових коштів на зарплати гірників в поточному році.

Крім того, Міненерго зробило розрахунки необхідної суми коштів для вугільної галузі на наступний рік і надало документи на узгодження в Мінфін. За словами міністра, від стабільної роботи вугільної галузі та наявності планових запасів вугілля залежить стійке проходження опалювального сезону.

«Достатні запаси вугілля необхідні для стабільної роботи теплової генерації, яка покриває пікові навантаження, що особливо важливо з огляду на те, що в наступному році енергосистема України має пройти два тестових періоди в автономному режимі роботи», – підкреслив Герман Галущенко.

Раніше «Термінал» писав, Міненерго: 653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня.