Важка праця шахтарів повинна оцінюватися адекватно – глава Міненерго

Обновлено: Август 26, 2021. Тэги: , ,

Важка праця шахтарів повинна оцінюватися адекватно – глава Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що робота гірників повинна бути адекватно оцінена.

Про це він заявив під час свого візиту на шахту «Степова» ДП «Львіввугілля», пише пресслужба відомства.

«Я особисто переконався, що це важка професія. Така робота повинна адекватно оцінюватися державою. Ми будемо робити все можливе, щоб закрити питання із заробітною платою. Бюджет на наступний рік повинен враховувати реальні потреби галузі, щоб гірники отримували зарплату систематично, а не від свята до свята», – зазначив міністр.

За його словами, Міненерго тісно взаємодіє з народними депутатами для вирішення проблем вугільної галузі.

На найближчих засіданнях Верховної Ради має бути розглянуто питання про виділення додаткових коштів на зарплати гірників в поточному році.

Крім того, Міненерго зробило розрахунки необхідної суми коштів для вугільної галузі на наступний рік і надало документи на узгодження в Мінфін. За словами міністра, від стабільної роботи вугільної галузі та наявності планових запасів вугілля залежить стійке проходження опалювального сезону.

«Достатні запаси вугілля необхідні для стабільної роботи теплової генерації, яка покриває пікові навантаження, що особливо важливо з огляду на те, що в наступному році енергосистема України має пройти два тестових періоди в автономному режимі роботи», – підкреслив Герман Галущенко.

Раніше «Термінал» писав, Міненерго: 653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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