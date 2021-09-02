Уряд більше не встановлює тарифи на тепло й гарячу воду

Обновлено: Сентябрь 02, 2021. Тэги: , , ,

Уряд більше не встановлює тарифи на тепло й гарячу воду

Уряд більше не встановлює тарифи на тепло й гарячу воду, але допоможе місцевим керівникам з погашенням заборгованості, аби такі тарифи були справедливими для людей.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Кабінету Міністрів 1 вересня.

Очільник уряду привітав підписання Президентом України закону №1639, який передбачає здійснення реструктуризації боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ.

«Це допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду. Взимку цього року уряд підписав меморандум із мерами міст, де обіцяв розв’язати ці питання. Свою обіцянку виконуємо», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що реалізація закону — це крок до оздоровлення фінансового стану ТКЕ та їх модернізації.

«Місцевій владі це дасть змогу збалансовано розв’язати питання з тарифами на тепло та гарячу воду у власних громадах. Крім того, підписаний закон дозволяє підприємствам теплоенергетики належно підготуватися та пройти опалювальний сезон», — відзначив Денис Шмигаль.

Для того, щоб процес реструктуризації запрацював якнайшвидше, уряд схвалив положення про територіальні комісії, які будуть займатися аналізом та верифікацією об’єму боргів.

«Подивимося по кожному підприємству та кожному регіону, скільки там витрат на виробництво, скільки боргів, наскільки дійсно обґрунтовані ці борги. Відповідальність за достовірність даних лежить на керівниках підприємств. Уважно все буде перевірено, і далі вже почнеться процес реструктуризації», — резюмував прем’єр-міністр.

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів  опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та низки інших споживачів, які діятимуть з 1 жовтня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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