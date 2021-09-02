Уряд більше не встановлює тарифи на тепло й гарячу воду, але допоможе місцевим керівникам з погашенням заборгованості, аби такі тарифи були справедливими для людей.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Кабінету Міністрів 1 вересня.

Очільник уряду привітав підписання Президентом України закону №1639, який передбачає здійснення реструктуризації боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ.

«Це допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду. Взимку цього року уряд підписав меморандум із мерами міст, де обіцяв розв’язати ці питання. Свою обіцянку виконуємо», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що реалізація закону — це крок до оздоровлення фінансового стану ТКЕ та їх модернізації.

«Місцевій владі це дасть змогу збалансовано розв’язати питання з тарифами на тепло та гарячу воду у власних громадах. Крім того, підписаний закон дозволяє підприємствам теплоенергетики належно підготуватися та пройти опалювальний сезон», — відзначив Денис Шмигаль.

Для того, щоб процес реструктуризації запрацював якнайшвидше, уряд схвалив положення про територіальні комісії, які будуть займатися аналізом та верифікацією об’єму боргів.

«Подивимося по кожному підприємству та кожному регіону, скільки там витрат на виробництво, скільки боргів, наскільки дійсно обґрунтовані ці борги. Відповідальність за достовірність даних лежить на керівниках підприємств. Уважно все буде перевірено, і далі вже почнеться процес реструктуризації», — резюмував прем’єр-міністр.

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та низки інших споживачів, які діятимуть з 1 жовтня.

